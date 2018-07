Été Classique Après-midi, par Gabrielle Oliveira-Guyon

Aujourd'hui, nous vous proposons un choeur de Mendelssohn, des mélodies et des airs de Vivaldi, Weill et Barber qui vous feront chanter et danser, des grandes oeuvres du répertoire, des surprises, des arrangements, de la musique de chambre romantique sans oublier Bach ou encore Rameau... !

Jean-Philippe Rameau

Ouverture de "Castor et Pollux"

Ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon

REF CLEAN FEED HMC90221213

Jean-Sébastien Bach

Arrangement pour piano de Wilhem Kempf

Sonate en Mi bémol Maj BWV 1031 : Sicilienne

Béatrice Berrut, piano

REF APARTE AP100

Félix Mendelssohn

Mitten wir im leben sind - pour choeurs

La Chapelle Royale et le Collegium Vocale de Gand, dirigés par Philippe Herreweghe

REF HARMONIA MUNDI HMA 1901142

Antonio Jimenez Manjon

Aire Vasco op. 19

Thibaut Garcia, guitare

REF PARLOPHONE 0190295954635

Kurt Weill

Surabaya Johnny : Happy end - pour mezzo soprano et orchestre

Cathy Berberian, mezzo-soprano

Ensemble Juilliard, dirigés par Luciano Berio

REF RCA 09026 62540 2

Piotr-Ilyich Tchaikovsky

Symphonie n°6 en si min op 74 (Pathétique) : 2. Allegro con grazia

Orchestre National de France, dirigé par Riccardo Muti

REF NAIVE V4970

Domenico Scarlatti

Sonate en ré min K 141 L 422

Lucas Debargue, piano

REF SONY 88875192982

Antonio Vivaldi

Il Giustino RV 717 : Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (Acte II) Air de Lotario

Jakub Josef Orlinski, contre-ténor

Capella Dell Ospedale della Pieta Venezia

Dir Stefan Plewniak

REF EVOE RECORDS 003

Robert Schuman

Quintette en Mi bémol Maj op 44 : Allegro brillante - pour piano et quatuor à cordes

Martha Argerich, piano

Renaud et Gautier Capuçon, Dora Schwarberg, Lida Chen

REF EMI 50999 642673 2 6

Ludwig von Beethoven

Concerto n°5 en Mi bémol Maj op 73 (L'empereur) : Rondo

Christoph Eschenbach, piano

Orchestre Symphonique de Boston

Dir Seiji Ozawa

REF PENTATONE CLASSICS PTC 5186 201

Guillaume Lekeu

3 poèmes : Ronde - pour contralto et piano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Roger Vignoles, piano

REF NAIVE V5355

Arturo Marquez

Danzon n°2 - version pour piano

Simon Ghraichy, piano

REF DGG 4815025

Max Bruch

Concerto n°1 en sol min op 26 : Allegro energico - pour violon et orchestre

Daniel Hope, violon

Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm

Dir Sakari Oramo

REF DGG 477 9301

Darius Milhaud

Scaramouche : Brazileira - pour saxophone alto et orchestre

Branford Marsalis, saxophone alto

Orchestre de Chambre Orpheus

REF SONY SK 89251

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n°2 en ré min BWV 1004 : 4. Gigue

Daniel Lozakovich, violon

REF DGG 4799372

Jean Cras

Quintette : I. Assez animé - pour flûte traversière harpe et trio à cordes

Juliette Hurel, Marie-Pierre Langlamet, Philippe Graffin, Miguel Da Silva, Henri Demarquette

REF TIMPANI 1C1179

Aaron Copland

Reincarnations op 16 : The coolin'

Ensemble Les Métaboles

Dirigé par Leo Warynski

REF NOMADMUSIC NMM036

Federico Mompou / Frédéric Chopin

Variations pour piano en Si bémol Maj sur Là ci darem la mano de "Don Juan" de Mozartop 2

Daniil Trifonov, piano

REF DGG 4797519