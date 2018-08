Le programme classique de Julien Hanck : Schreker, Schoenberg, Zieritz, Brahms

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Piotr Ilitch Tchaikovski

Le lac des cygnes suite opus 20a : Scène - réduction pour piano

Florian Noack, piano et arrangements

ARS 38 148

Franz Schreker

DasSpielwerk (Le carillon) : Prélude

Orchestre de l'Opéra Royal de Stockholm

Lawrence Renes, direction

BIS2212

Grete von Zieritz

Japanische lieder - pour mezzo-soprano et orchestre de chambre :

- Ruckblick

- Eisamkeit

Barbara Hesse-Bachmaier, mezzo-soprano

Orchestre d'État du Brandebourg de Francfort-sur-l'Oder

Nikos Athinaos, direction

Sigmund SIG 102-00

Arnold Schoenberg

Gurrelieder :

- Prélude - Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut, nunduckteuchnurgeschwind (3ème partie) :

- Chœur des hommes de Wlademar

- Seht die Sonne (Chœur)

Andreas Schmidt, récitant

Chœur de la Radio de Leipzig

Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden

Michael Gielen, direction

Hanssler classic SACD 93.198

Georgy Sviridov

Sadness of immense spaces

Chœur de l'Oural

Vladislav Novik, direction

Chant du monde RUS 288145

Edouard Lalo

Trio n°1 en ut mineur opus 7 : Scherzo

Trio Leonore : Benjamin Nabarro, violon - Gemma Rosefield, violoncelle - Tim Horton, piano

Hypérion CDA68113

Gustav Mahler

Kindertotenlieder : 2. Nun seh' ich wohl, warum so dunkleFlammen - arrangement pour violoncelle et piano

Viktor Derevianko, arrangeur

David Geringas, violoncelle

Ian Fountain, piano

ES-DUR ES2045

Francois Couperin

Pièces de clavecin Livre III, 18ème ordre : Sœur Monique

Iddo Bar-Shaï, piano

Mirare MIR 195

Johannes Brahms

Quatuor n°1 en sol mineur opus 25 : Andante con moto - arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Berlin

Sir Simon Rattle, direction

EMI Classics 4578152

Johannes Brahms

Quintette en fa mineur opus 34 - 4. Finale : Poco sostenuto - allegro non troppo - Pour piano et quatuor à cordes

Lars Vogt, piano

Christian Tetzlaff et Veronika Eberle, violons

Hanna Weinmeister, alto

Julian Steckel, violoncelle

Avi Music 553049

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°1 en sol Majeur BWV 1027 - pour violoncelle et piano :

- 3. Andante

- 4. Allegro moderate

Leonard Rose, violoncelle

Glenn Gould, piano

Sony classical 88985490172-14

Jean-Philippe Rameau

Zoroastre (Acte I, scène 6)

- Tremble, Tremble - Chœur des furies

- Entracte - ouverture

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Erato 0927 43182-2

Antonio Valente

Gallardanapolitana - pour ensemble instrumental

Hespèrion XXI

Jordi Savall, direction

Alia Vox AV9820

Franz Schubert

Agnus dei

Collegium Musicum 90

Richard Hickox, direction

Chos CAN 0750

Franz Schubert

Sonate n°13 en la Majeur opus posth 120 D 664 pour piano : Allegro

Aldo Ciccolini, piano

EMI Classics 685855 2

Robert Schumann

Märchenbilder opus 113 : 4. Langsam, mitmelancholischemAusdruck - pour alto et piano

Tabea Zimmermann, alto

Dénes Várjon, piano

Myrios classics MYR020

Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en réMajeur opus 102 n°2 : Allegro

Martha Argerich, piano

Mischa Maisky, violoncelle

DGG 7514-2

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°14 en ré mineur opus posth D 810 : La jeune fille et la mort - Andante con moto

Quatuor Alban Berg : Günter Pichler et Gerhard Schulz, violons - Thomas Kakuska, alto - Valentin Erben, violoncelle

EMI 5564702