Le programme classique de Julien Hanck : de Copland, Greif à Schumann, mon jardin féérique

Cette après-midi, quelques œuvres dont la puissance émotionnelle crève les barrières et réconcilie avec ce mystère qu’est l’harmonie musicale : slowly and expressively, d’un jardin féérique à un adagio espressivo, c'est le début d’un long voyage qui s’ouvre…

Il avait froid, ne demandait pas le feu ; il avait une terrible soif, ne demandait pas d'eau...il demandait des livres, c'est-à-dire des horizons, c'est-à-dire des marches pour gravir la cime de l'esprit et du cœur ! Parce que l'agonie physique, - biologique, naturelle d'un corps, à cause de la faim, de la soif ou du froid, dure peu, très peu, mais l’agonie de l’âme insatisfaite dure toute la vie. Federico Garcia Lorca

Discours à la population de son village natal Fuente Vaqueros pour l’inauguration de sa bibliothèque septembre 1931.

Une artiste se raconte en trois morceaux :

Cette après-midi les disques de chevet de la violoniste Manon Galy :

Le Quintette pour piano et cordes, op. 81 d’Antonín Dvořák, version du Trio Busch, avec Maria Milstein et Miguel Da Silva.

Mythes, pour violon et piano, op. 30 de Karol Szymanowski par Isabelle Faust et Ewa Kupiec.

Trio avec piano n°7 op. 97 “l’Archiduc” avec Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov.

L’été de Manon Galy et du Trio Zeliha :

15 août : Festival des Jeunes Talents de Loudun (86) En savoir +

16 août : Concert d’ouverture du Festival de musique de chambre de Villers sur Mer (14) En savoir +

20, 26 août : Auditorium de Flaine (74) En savoir +

18 septembre : Château de Saint-Fargeau (89)

Fin 2020 : sortie sous le label MIRARE du 1er album du Trio Zeliha : 1er Trio de Chostakovitch, 1er Trio d’Arensky et 1er Trio de Mendelssohn

Trio Zeliha : Manon Galy (violon), Maxime Quennesson (violoncelle), Jorge Emilio Gonzales Buajazan (piano)

Programmation musicale

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°14 en ut dièse min op 131 : Adagio quasi un poco andante

Quatuor Belcea

ZIG ZAG PRODUCTION ZZT344

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°8 en mi min op 59 n°2 : 4. Finale

Quatuor Miro

PENTA TONE CLASSICS PTC5186827/4

Aaron Copland

Concerto pour clarinette : 1. Slowly and expressively - pour clarinette et orchestre à cordes avec harpe et piano

Andreas Ottensamer (clarinette)

Orchestre Philharmonique de Rotterdam Yannick Nézet-Séguin (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 481 0131

Francis Poulenc

Sextuor FP 100 : Allegro vivace - pour quintette à vent et piano

Eric Le Sage (piano)

Les Vents Français

WARNER CLASSICS 0825646231850

Nicolas Rimski-Korsakov

Capriccio espagnol op 34 : 5. Fandango asturiano

Orchestre Philharmonique de Vienne Constantin Silvestri (direction)

EMI CLASSICS 7233542

Maurice Ravel

Ma mère l'oye : 5. Le jardin féerique

Orchestre Philharmonique de Los Angeles Carlo Maria Giulini (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 415844-2

Edouard Grieg

Sonate pour piano en mi min op 7 : 3. Alla menuetto ma poco più lento

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN CLASSICS VC 7593002

Jean Sébastien Bach

Partita pour violon n°2 en ré min BWV 1004 : 3. Sarabande

Daniel Lozakovich (violon)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4799372

Johannes Brahms

Trio pour piano n°3 en ut min op 101 : 1. Allegro energico

Geoffroy Couteau (piano) Amaury Coeytaux (violon) Raphaël Perraud (violoncelle)

LA DOLCE VOLTA LDV645

Johannes Brahms

Quatuor avec piano n°3 en ut min op 60 : 3. Andante

Jean Claude Pennetier (piano) Jean Jacques Kantorow (violon) Bruno Pasquier (alto) Truls Mork (violoncelle)

LYRINX LYR 165/166

Johannes Brahms

Quatuor n°3 en ut min op 60 : Finale : Allegro comodo

Renaud Capuçon (violon) Gérard Caussé (alto) Gautier Capuçon (violoncelle) Nicholas Angelich (piano)

VIRGIN CLASSICS 5099951931025

Benjamin Britten

The Prince of the Pagodas op 57 : The salamander (Acte II sc 2)

Sinfonietta de Londres Oliver Knussen (direction)

EMI 9 78167 2

Olivier Greif

Sonate de Requiem pour violoncelle et piano op 283 : 4. Quasi cadenza

Emmanuelle Bertrand (violoncelle) Pascal Amoyel (piano)

Harmonia Mundi HMC 901900

Robert Schumann

Symphonie n°2 en Ut Maj op 61 : Adagio espressivo

Orchestre de la Suisse Romande Armin Jordan (direction)

CASCAVELLE VEL 3146/1

Lágrimas negras

Bebo Valdes (piano) Diego El Cigala (voix)

CALLE 54 RECORDS 88697357152

Anton Dvorak

Quintette pour piano n°2 en La Maj op 81 B 155 : 2. Dumka. Andante con moto

Maria Milstein (violon) Miguel Da Silva (alto)

Trio Busch

Alpha ALPHA403

Karol Szymanowski

Mythes op 30 pour violon et piano : La fontaine d'arethuse op. 30

Isabelle Faust (violon) Ewa Kupiec (piano)

HARMONIA MUNDI HM HMC 901793

Ludwig Van Beethoven

Trio nº7 en Si bémol Maj op 97 : Andante cantabile ma pero con moto

Isabelle Faust (violon) Jean Guihen Queyras(violoncelle) Alexander Melnikov (pianoforte)

Harmonia Mundi HMC 902125