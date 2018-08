Le programme classique de Julien Hanck : Bruckner, Prokofiev, Tormis, Saint-Saëns, Gounod...

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Robert Schumann

Quintette en Mi bémol Majeur opus 44 - pour piano et quatuor à cordes : 3. Scherzo: Molto vivace

Martha Argerich, piano - Renaud Capucon - Dora Schwarzberg, Nora Romanoff-Schwarzberg, violons et Mark Drobinsky, violoncelle

EMI 4768712

Anton Bruckner

Symphonie n°2 en ut mineur WAB 102 : Andante

Orchestre Symphonique de Vienne

Carlo Maria Giulini, direction

Wiener Symphoniker WS 004

Gustav Mahler

Das himmlische leben - pour soprano et piano

Diana Damrau, soprano

Stephan Matthias Lademann, piano

C 702 061 B

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette opus 64 : 2. Danses des chevaliers - arrangement pour 2 pianos

Martha Argerich, et Sergei Babayan, pianos

DGG 4799854

VeljoTormis

Souvenir d'enfance - pour chœur a cappella

Chœur Holst Singers

Stephen Layton, direction

CDA67601

Camille Saint- Saëns

Sonate n°1 en ré mineur - pour violon et piano opus 75 : 3. Allegro moderato

Maria Milstein, violon

Nathalia Milstein, piano

Mirare MIR384

Camille Saint- Saëns

Sonate n°1 en ré mineur - pour violon et piano opus 75 : 4. Allegro molto

Maria Milstein, violon

Nathalia Milstein, piano

Mirare MIR384

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°13 en la mineur opus 29 D 804 / Rosamunde : Minuetto : allegretto - Trio

Quatuor Belcea : Corina Belcea et Laura Samuel, violons - Krzysztof Chorzelski, alto - Alasdair Tait, violoncelle

EMI 557419-2

Jean Sebastien Bach

Capriccio sopra la lontananzadelsuofratellodiletissimo en Si bémol Maj BWV 992 :

- Adagio

- Andante

- Aria di postiglione

- Fuga all' imitazionedellacornetta di posta

Remi Geniet, piano

Mirare MIR268

Glenn Gould

So you want to write a fugue - pour quatuor vocal et quatuor à cordes

Claron Mac Fadden, soprano - Marie Therese Keller, mezzo-soprano - Jean Paul Fouchecourt, ténor - Harry Van Der Kamp, basse - Catherine Marchese, basson

Gilles Apap, violon - Gérard Causse, alto - Alain Meunier, violoncelle - Rémi Geniet, piano

Sony SK 47184

Charles Gounod

Quatuor à cordes n°5 en sol mineur CG 565 : 3. Scherzo

Quatuor Cambini-Paris : Julien Chauvin et Karine Crocquenoy, violons - Pierre Éric Nimylowycz, alto - Atsushi Sakai, violoncelle

Aparte AP177

Johann Christoph Bach

Ach dass ich Wassersgnughätte

Bejun Mehta, contre-ténor

Akademie für alte musik de Berlin

Penta Tone Classics PTC5186669

Serge Liapounov

Mazurka n°5 en si bémol mineur opus 21

Florian Noack, piano

ARS 38 132

Eduard Tubin

Valse triste

Orchestre Symphonique de Goteborg

Neeme Järvi, direction

BIS CD-337

Friedrich Gulda

Concerto : 5. Finale allemarcia - pour violoncelle et orchestre à vent

Gautier Capuçon, violoncelle

Orchestre de la Suisse Italienne

Alexandre Rabinovitch, direction

EMI 3892412

Pavel Haas

Quatuor à cordes n°2 opus 7 "Des montagnes des singes" - arrangement pour orchestre à cordes et percussions : 3 - La lune et moi

Sinfonietta d'Amsterdam

Candida Thompson, direction

Channel Classics CCS SA 24409

RodionChedrine

Carmen : suite d'orchestre d'après des thèmes de Georges Bizet :

- Changement de garde

- Torero

Orchestre du Théâtre du Bolchoï

Guennadi Rojdestvenski, direction

MEL CD 10 01630