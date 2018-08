Le programme classique de Julien Hanck : Schumann, Striggio, Szymanowski, Stroppa

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Robert Schumann

Fantaisie en Ut Majeur opus 17 pour piano : 1. Durchausphantastisch und leidenschaftlichvorzutragen

Nelson Freire, piano

Philips 456781-2

Alessandro Striggio

Ecco sibeatogiorno : Kyrie

I Fagiolini

Robert Hollingworth, direction

Decca 478 2734

Karol Szymanowski

Symphonie n°3 opus 27 "Chant de la nuit (Piesn o nocy)" : Largo - pour ténor, chœur mixte et grand orchestre

Steve Davislim, ténor

Chœur de la Société des Amis de la Musique de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Pierre Boulez, direction

DGG 477 8771

Serge Rachmaninov

Symphonie n°2 en mi mineur opus 27 : 2. Allegro molto

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Paavo Jarvi, direction

Telar SACD-60670

Edouard Grieg

Sonate pour violoncelle en la mineur opus 36 : I. Allegro agitato

Truls Mørk, violoncelle

Håvard Gimse, piano

Virgin 5455052

Jules Massenet

Werther :Dividercidobbiam, Signore (Acte I - Charlotte et Werther)

Magda Olivero, soprano (Charlotte)

Agostino Lazzari, ténor (Werther)

Choeur de la Rai de Turin

Orchestre Symphonique National de la Rai de Turin

Mario Rossi, direction

Melodram MEL 27065

Marco Stroppa

Upon a Blade of Grass : Volatile - Concerto pour piano et orchestre

Pierre-Laurent Aimard, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Péter Eötvös, direction

Radio France Densité 21 2

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n°2 en ré min BWV 1004 : 5. Ciaccona

Anna Göckel, violon

Nomadmusic FF003D

Gustav Mahler

Lieder einesfahrendenGesellen : Ichhab' einglühend Messer

Hermann Prey, baryton

Orchestre de la Radio de Berlin

Kurt Sanderling, direction

Berlin classics 0032532BC

Francis Poulenc

Sonate pour violon et piano FP 119 : 3. Presto tragico

Patricia Kopatchinskaja, violon

Polina Leschenko, piano

Alpha 188986

LeošJanáček

Sur un sentier broussailleux JW VIII/17 : 5. Elles bavardaient comme des pies - pour piano

Rudolf Firkusny, piano

DGG 449764-2

Johann Ludwig Bach

Dies machtdein Sohn (Air de contralto)

Ivonne Fuchs, contralto

Chœur de Chambre du Rias de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin

Hans Christoph Rademann, direction

Harmonia MundI HMC 902080

César Franck

Nocturne M 85 - pour voix et piano (arrangement pour violoncelle et piano)

Alexander Kniazev, violoncelle

Plamena Mangova, piano

Fuga Libera 587

Norbert Burgmüller

Symphonie n°1 en ut mineur opus 2 : Scherzo : Allegro di molto

Hofkapelle Stuttgart

Frieder Bernius, direction

Carus 83.226

Anton Bruckner

Symphonie n°6 en la Majeur WAB 106 : Scherzo : Nichtschnell - Trio : Langsam

Staatskapelle de Dresde

Eugen Jochum, direction

Warner classics 4640182

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°14 en ut dièse mineur opus 131 : Andante ma non troppo

Mikhail Ovrutsky, violon

Grigory Alumyan, violoncelle

Jinsang Lee, piano

Philips 426050-2

GueorguiSviridov

Trio avec piano en la mineur : 3. Marche funéraire : Andante

Mikhail Ovrutsky, violon

Grigory Alumyan, violoncelle

Jinsang Lee, piano

Cavi music 8553895D