Le programme classique de Christophe Dilys : pour ou contre la zone de confort ?

Quand les compositeurs de sonates écrivent des symphonies, quand les compositeurs de musique de film se mettent au répertoire, quand les instrumentistes de jazz se mettent au classique... et vice versa. Et si en musique, tout était question de circuler à l'intérieur et hors de sa zone de confort ?

Wynton Marsalis au Village Vanguard, New York, 30 novembre 1993, © Getty / Jack Vartoogian