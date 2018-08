Le programme classique de Julien Hanck : Mendelssohn, Schumann, Elgar, Beethoven

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Felix Mendelssohn

Sonate n°2 en ré majeur opus 58 : allegro assai vivace - pour violoncelle et piano

Janos Starker, violoncelle

György Sebökpiano

Mercury 434377-2

Georg Schumann

Ouverture d'un drame opus 45 - pour orchestre

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

James Feddeck, direction

CPO CPO5551102

Karl Pilss

Sérénade : Schnell - pour quintette à vent

Quintette à vent de la Philharmonie de Berlin

Michael Hasel, flûte traversière

Andreas Wittmann, hautbois

Walter Seyfarth, clarinette

Fergus Mac William, cor

Henning Trog, basson

Bis CD-612

Franz Schubert

Introduction sur TrockneBlumen en mi mineur opus posth 160 D 802

Aldo Baerten, flûte à Bec

Martin Helmchen, piano

Pentatone classics PTC 5186 334

Edward Elgar

Quintette pour piano en la mineur opus 84 : 2. Adagio

Martin Helmchen, piano

David McCarroll et Carolin Widmann, violons

Pauline Sachse, alto

Marie Elisabeth Hecker, violoncelle

Alpha 192700

EinojuhaniRautavaara

Sonate pour violoncelle et piano n°2 : 2ème mouvement

Tanja Tetzlaff, violoncelle

Gunilla Süssmann, piano

Ondine ODE13102

Othmar Schoeck

Notturno opus 47 : Rings einVerstummeneinEntfärben

Quatuor Carmina : Matthias Enderle et Susanne Frank, violons - Wendy Champney, alto - Stephan Goerner, violoncelle et Olaf Bar, baryton

Deneon 18085

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin / Rigaudon

Orchestre National de Lyon

Emmanuel Krivine, direction

Valois 4858

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°32 en ut Majeur opus 33 n°3 HOB III : 39 / der Vogel :

- adagio

- rondo presto

Quatuor Jerusalem : Alexander Pavlovsky et Sergei Bresler, violon - Ori Kam, alto et Kyril Zlotnikov, violoncelle

Harmonia Mundi HMX 2962030

Antonio Sartorio

Jules César en Egypte : in sembianza (Acte II - air de Sesto)

Amel Brahim-Djelloul, soprano (Sesto)

La Cetra

Attilio Cremonesi, direction

ORF CD 409

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°29 en si bémol Majeur opus 106 Hammerklavier : Adagio sostenuto

Grigory Sokolov, piano

DGG 4795426

Johannes Brahms

Sonate n°2 en fa Majeur opus 99 : Adagio affetuoso

Michel Dalberto, piano

Henri Demarquette, violoncelle

WCJ 2564 69633-0

Josef Suk

Printemps op 22a : 5. Nostalgie

Jonathan Plowright, piano

Hypérion CDA68198

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Ei parte / Per pietà ben mioperdona (Acte II - Air de Fiordiligi)

Sena Jurinac, soprano (Fiordiligi)

Orchestre du festival de Glyndebourne

Fritz Busch, direction

Warner classics 0190295801748

Felix Mendelssohn

Symphonie n°3 en la mineur opus 56 : 4. Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai

Orchestre de Chambre d'Europe

Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG 02894797337

Robert Schumann

Andante et variations en si bémol Majeur opus 46 - pour 2 pianos, 2 violoncelles et cor

Guillaume Bellom et Ismael Margain, piano

Julien Desplanque, cor

Yan Levionnois et Anthony Kondo, violoncelle

B Records LBM010