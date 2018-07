Le programme classique de Corinne Schneider, Prokofiev, Purcell, Bull, Liszt...

Programmation musicale

Sergei Prokofiev : Valse de Cendrillon op. 87. Extrait de la « Suite d’après le ballet » pour deux pianos. Arrgt Mikhail Pletnev

Martha Argherich (piano)

Mikhail Pletnev (piano)

Deutsche Grammophon (2004)

Clara Schumann: Trois Romances pour violon et piano op. 22. Romance n°1 en ré b M

Nurit Stark (violon)

Cédric Pescia (piano)

Claves CD 50-1502 (2014)

Franz Schubert : 4 Lieder op. 3; Meeres Stille op. 3 n°2 D. 216

Christoph Prégardien (ténor)

Julian Prégardien (ténor)

Michael Gees (piano)

Challenge Classics CC72645 (2014)

Franz Schubert : Die Nacht op. 17 n°4 D.983c

Christoph Prégardien (ténor)

Julian Prégardien (ténor)

Michael Gees (piano)

Challenge Classics CC72645 (2014)

Hermann Zilcher : 5 duos a cappella op. 109. Ein Traum ist unser Leben (pour deux ténors et deux harmonicas)

Christoph Prégardien (ténor)

Julian Prégardien (ténor)

Fabienne Waga et Patricia Messne (harmonicas)

Challenge Classics CC72645 (2014)

Jean Wiener : BOF Touche pas au Grisbi

Trio Jean Wiener

Jean Wetzel (harmonica)

Enregistrement de 1953

Warner Music France (2009)

Enrique Granados : Danzas Espagnolas op. 37. N° 2 « Oriental ». Arrgt pour deux guitares acoustiques

Celin Romero et Pepe Romero (guitares)

Enregistrement de 1982

Rhino Records R2 70563 (1991)

Franz Schubert : Nachtstück op. 36 n° 2 D.672

Peter Schreier (ténor)

Konrad Ragossnig (guitare)

Novalis 150039-2 (1989)

Heitor Villa-Lobos : Chôro n° 1 W. 161 pour guitare

Turibio Santos (guitare)

Erato 0190295801724/9 (2018)

Théodore Dubois : Concerto pour piano n° 2 en fa m. 2- Adagio con sentimento profondissimo

Cédric Tiberghien (piano)

Orchestre Symphonique de la BBC d’Ecosse

Andrew Manze (direction)

Hyperion CDA67931 (2013)

Henri Vieuxtemps : Elégie pour alto et piano en fa m op. 30

Antoine Tamestit (alto)

Cédric Tiberghien (piano)

Harmonia Mundi 2277DI (2017)

Gabriel Fauré : Trois mélodies

1- Après un rêve op. 7 n° 1

2- Clair de lune op. 46 n° 1

3- Les berceaux op. 23 n°1

Sandrine Piau (soprano)

Susan Manoff (piano)

Naive V5250 (2010)

Henry Purcell : Two in one upon a ground pour clavecin puis 2 flûtes à bec et continuo

“Ground” ZD 221

“The Prophetess or The history of Dioclesian” Z 627

Capriccio Stravagante

Skip Sempe (direction et clavecin)

Sony 88697974482-4 (1992)

Henry Purcell :Oedipus King of Thebes Z 583. “Music for a while” (acte III scène 1). Pour ténor et basse continue

Howard Crook (ténor)

Capriccio Stravagante

Skip Sempe (direction et clavecin)

Sony 88697974482-4 (1992)

John Bull : Pavane Chromatique pour clavecin. « Queen Elizabeth’s »

Skip Sempe (clavecin)

Interarts PA0016 (2001)

Niccolo Paganini : Concerto pour violon et orchestre n° 2 en si m op. 7. « La Campanella ». 3- Rondo

Salvatore Accardo (violon)

Orchestre Philharmonique de Londres

Charles Dutoit (direction)

Deutsche Grammophon 4798668-1 (2018)

Franz Liszt : Grande Etude de Paganini en sol dièse m S. 141 n° 3 « La Campanella »

Daniil Trifonov (piano)

Deutsche Grammophon 4795529 (2016)

Nikolaus Medtner : Skazki en si m op. 20 n° 2 « Campanella »

Boris Berezovsky (piano)

Festival de la Roque d’Anthéron 2008

Mirare MIR 078 (2008)

Sergei Prokofiev : Cendrillon op. 87. Grande valse (arrangement pour violon et orchestre)

Lisa Batiashvili (violon)

Orchestre de Chambre d’Europe

Yannick Nezet-Seguin (direction)

Deutsche Grammophon DGG 4798529 (2018)

Sergei Prokofiev : Toccata en ré m op. 11

Lise de La salle (piano)

Naïve Records V5310 (2011)

John Adams : Short ride in a fast machine Ensemble d’instruments à vent néerlandais

Stephen Mosko (direction)

Chandos CHAN 9363 (1995)

Michel Risse et Pierre Sauvageot : Valse à trois tonnes.

Grandmix

Tambours du Bronx

Ensemble Trakia de Plovdiv

Orchestre Philharmonique des pays de la Loire

Stephan Mutaftchiev (direction)

Fnac Alpha 592092 (1993)