Le programme classique de Julien Hanck : de Teodor Currentzis à Clément Mao-Takacs, veilleurs intranquilles

“ Celui ou celle qui veille se tient debout, sur le seuil, à la frontière entre l’espace intime et l’espace public, entre le défendu et le permis, entre le caché et le visible...

...gardien du secret, son chant s’élève au moment où la nuit doit céder au jour, dans cet espace-temps incertain, étrange, du crépuscule du matin. Tiens : et si la figure du veilleur était une métaphore possible de celle du ou de la chef.fe d’orchestre ?”

J'aime que la musique ne soit pas sourde à la chanson du vent dans la plaine, ni insensible aux parfums de la nuit.” Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l'inachevé

Un artiste se raconte en trois morceaux :

Cette après-midi les disques de chevet du chef d’orchestre, pianiste et compositeur Clément Mao-Takacs :

Tristan et Isolde de Wagner dirigé par Carlos Kleiber avec Margaret Price, Brigitte Fassbaender, René Kollo, Dietrich Fischer-Dieskau, Kurt Moll, Carlos Kleiber.

Night of the Four Moons de George Crumb avec Dawn Upshaw, Susan Rotholz, David Starobin, Eric Bartlee, James Baker

Troisième Symphonie de Mahler, avec le Los Angeles Philharmonic dirigé par Esa-Pekka Salonen

"Te extraño" par Misia, album "Drama box"

"Cher Julien !

C’est sans doute l’une des choses que je déteste le plus au monde que vous me demandez là : choisir quelques enregistrements. Je passe ma vie de musicien à faire des choix assurés et assumés – dans l’interprétation, dans les répertoires, dans l’élaboration de programmes ; mais devoir élire tel ou tel enregistrement, telle ou telle voix, telle ou telle version, prétendre préférer tel tableau, tel livre, tel poème, telle musique : quel enfer ! quel ennui ! quelle horreur ! J’ai l’impression d’établir une hiérarchie absurde et il y a tant de pièces de styles et de genres différents qui me sont chères – qui me sont chair ! – que je ne saurai choisir sans avoir l’impression de déchirer ce patchwork d’émotions, ce tissu fait de mille pièces qui est comme la doublure intérieure de mon cœur.

Justement, ce que j’aime, c’est me promener à loisir dans ce musée, ce conservatoire, ce cimetière, cette bibliothèque que je porte en moi : il me faudrait plusieurs années d’émissions pour partager tous ces trésors et expliquer ce que ces œuvres m’ont enseigné et pourquoi elles m’ont ému. Car il y a des œuvres et des interprètes découvert.e.s très tôt et d’autres tout récemment ; il y a les engouements et les tocades d’un moment et puis les musiques auxquelles je reviens sans cesse comme une bouffée d’oxygène ; il y en a qui sont associées à des professeur.e.s ou d’ami.e.s, d’autres à des amours heureuses ou malheureuses ; d’autres encore à des moments de solitude ou de partage, de révélations ou d’émerveillements.

Surtout, à chaque fois que je choisis un extrait, me voici en train de me lamenter en me disant : mais ceci aussi fait partie de moi, cela aussi m’est essentiel. Cet exercice m’a toujours désespéré, et j’admire ceux et celles qui s’y livrent en acrobates consommés, tranchant dans le vif sans hésiter. Mais, moi, comment pourrais-je passer sous silence Mozart ? Schubert ? Debussy ? Brahms ? Schumann ? Saariaho ? Dallapiccola ? Mompou ? – toutes âmes sans lesquelles je ne peux vivre ! Comment écarter les Poèmes Juifs de Milhaud ou les Mélodies hébraïques de Ravel ? Et mes hongrois chéris, Bartók et Kodaly ? Et les frères ennemis, Strawinsky et Schönberg ? Comment vous dire mon amour de Jessye Norman ou de Fischer-Dieskau ou vous parler de la pure beauté sonore du jeu de Lupu, Richter ou Argerich sans y passer des heures ? Comment voulez-vous que je choisisse entre toutes et tous mes Bien-Aimé.e.s ? mes Très-Aimé.es ?? mes Adoré.es ??

Clément Mao-Takacs"

L’été de Clément Mao Takacs :

Le festival TERRAQUÉ du 27 août au 12 septembre, à Carnac (Morbihan)

Le choix d'un auditeur :

Envoyez-nous via l'onglet "contactez-nous" vos suggestions de programmation, illustrées d'une anecdote ou de quelques lignes sur les raisons de votre choix. Chaque jour en fin d'émission nous programmerons un à plusieurs de vos choix en vous citant à l'antenne !

Programmation musicale

El Beso discreto

Compay Segundo

GASA 8573-85502-2

Robert Schumann

Märchenerzählungen op 132 :

1. Lebhaft nicht zu schnell - pour clarinette alto et piano

4. Lebhaft sehr markiert - pour clarinette alto et piano

Tabea Zimmermann (alto) Jorg Widmann (clarinette) Denes Varjon (piano)

MYRIOS CLASSICS MYR020

Johannes Brahms

Trio nº1 en Si Maj op 8 : Allegro con brio

Andre Previn (piano) Viktoria Mullova (violon) Heinrich Schiff (violoncelle)

PHILIPS 442123-2

Alfred Schnittke

In memoriam : 2. Tempo di valse - pour orchestra

Orchestre de la Cappella Symphonique d'Etat Russe

Valeri Polianski (direction)

CHANDOS CHAN 9466

César Franck

Prélude choral et fugue en si min M 21 : Prélude – Choral - Fugue

Benjamin Grosvenor (piano)

DECCA 4830255

Piotr Ilitch Tchaikovski

Symphonie n°6 en si min op 74 (Pathétique) : 2. Allegro con grazia

Musicaeterna

Teodor Currentzis (direction)

SONY 88985404352

Henry Purcell

Didon et Enée :

Ouverture (instrumental)

Shake the cloud from off your brow (Acte I) Air de Belinda et choeur

Fear no danger (Acte I) Duo Belinda 2nde femme et choeur

Sofia Fomina (soprano) Deborah York (soprano)

The New Siberian Singers

MusicAeterna

Teodor Currentzis (direction)

ALPHA 140

Manuel De Falla

Noches en los jardines de España (Nuits dans les jardins d'Espagne) : 2. Danza lejana - pour piano et orchestre

Alicia de Larrocha (piano)

Orchestre de la Suisse Romande

Sergiu Comissiona (direction)

DECCA 4834120/3

Xavier Montsalvatge

Concerto breve : 1. Dolce - pour piano et orchestre

Alicia de Larrocha (piano)

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

Rafael Fruhbeck de Burgos (direction)

DECCA 4834120/18

I don't wanna be kissed

Joey Defrancesco (orgue Hammond) Steve Cotter (guitare) Ramon Banda (percussions)

HIGHNOTE RECORDS HCD 7256

Claude Debussy

Fantaisie L 72 (73) : 1. Andante ma non troppo - pour piano et orchestre

Jonas Vitaud (piano)

Secession Orchestra

Clement Mao-Takacs (direction)

MIRARE MIR392D

Richard Wagner

Tristan et Isolde :

O sink hernieder Nacht der Liebe (Acte II Sc 2) Isolde Tristan

Einsam wachend in der Nacht (Acte II Sc 2) Isolde Tristan

Lausch Geliebter / Lasst mich sterben (Acte II Sc 2) Isolde Tristan

René Kollo (ténor) Margaret Price (soprano)

Choeur de la Radio de Leipzig

Staatskapelle de Dresde

Carlos Kleiber (direction)

DGG 413315-2

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min : Seconde partie : 6ème mouvement : Langsam

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Esa Pekka Salonen (direction)

SONY S2K 60250

Te extreno

Missia (voix) Ricardo Dias (piano)

LIBERTADES POETICAS WN 145076