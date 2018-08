Le programme classique de Nathalie Moller : Comme des sauvages ! Avec Rameau, Janáček, Poulenc...

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Forêts paisibles (4ème entrée, scène 6 - Duo Zima / Adario et Chœur des sauvages)

Sabine Devieilhe, soprano (Zima)

Aimery Lefevre, baryton (Adorino)

Le Jeune Chœurs de Paris

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Warner Music 50999 9341492 0

Vangelis

Conquest of paradise

Bande Originale du Film 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott

Chœur de Chambre Anglais

Guy Protheroe, direction

East West 4509-91014-2

Gaspar Sanz

Folias - pour guitare baroque Rolf Lislevand, guitare baroque

Alia Vox AVSA 98445

Tomas Luis De Victoria

Ave Maria - pour double chœur mixte à 4 voix à cappella The Cambridge Singers

John Rutter, chef de chœurs Collegium Records COLCD 116

Francis Poulenc

Rapsodie nègre opus 1 FP 3 - pour baryton, flûte traversière, clarinette, quatuor à cordes et piano :

- Ronde

- Honoloulou Francois Le Roux, baryton

Orchestre National de France

Charles Dutoit, direction

Decca 452666-2

Francis Poulenc

L'histoire de Babar FP 129 : Berceuse Lius Drake, piano

Atma classique ACD2 2616

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte à bec en ut Majeur RV 443 P 79 :

2. Largo

3. Allegro molto Alexis Kossenko, flûte à bec

Les Ambassadeurs

Aparte AP156

Louis Prima

Le livre de la jungle : I wanna be like you Louis Prima, Phil Harris dt Bruce Reitherman, chant

Walt diney records 60816-2

Leoš Janáček

La Petite renarde rusée, suite pour orchestre : 1. Andante Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiri Belohlavek, direction

Chandos CHOS CHAN 9080

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps : Le sacrifice (2ème tableau) : - Evocation des ancêtres - Action rituelle des ancêtres

- Danse sacrale Orchestre Symphonique de Bamberg

Jonathan Nott, direction

DGG 4795920

Sirba Octet

L'Alouette

DEUTSCHE GRAMMOPHON 6703759

Franz Liszt

Rapsodie hongroise pour orchestre en ré Majeur S 359 n°6 (Carnaval de Pest) Orchestre Philharmonique d'Israël

Zubin Mehta, direction

CBS MK 44926

Franz Liszt

Concerto pour piano n°1 en Mi bémol Maj S 124 : 1. Allegro

Philharmonia Orchestra

Otto Klemperer, direction

Annie Fischer, piano

Intense Media 600375-8

Wilson Pickett

Born to be wild

Howard Shore

The road goes ever on... part 1

BOF / Le Seigneur des Anneaux : La communauté de l'Anneau

Orchestre Philharmonique de Londres

Orchestre Symphonique de Nouvelle-Zélande

Howard Shore, direction

Roger Miller

King of the road

Ferde Grofé

Grand Canyon Suite : Cloudburst Orchestre Symphonique de Bournemouth

William Stromberg, direction

NAXOS 8.559007

Janis Joplin

Kozmic blues