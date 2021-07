En résidence (5/5) : Katia et Marielle Labèque

Toute la semaine, nous passons une partie de l'émission avec l'un des artistes en résidence la saison prochaine à Radio France. Cinquième et dernier volet en compagnie des pianistes Katia et Marielle Labèque et avec Stravinsky, Debussy, Gershwin, Ravel et Glass.

Les pianistes Katia et Marielle Labèque, © Umberto Nicoletti