En résidence (4/5) : Barbara Hannigan

Toute la semaine, nous passons une partie de l'émission avec l'un des artistes en résidence la saison prochaine à Radio France. Quatrième volet en compagnie de la soprano et cheffe Barbara Hannigan. Au programme : Joseph Haydn, Benjamin Britten, George Gershwin et Alma Mahler.

Artiste en résidence

Comme chaque saison depuis 2019-2020, les quatre formations musicales de Radio France accueillent quelques artistes avec lesquels elles pourront entreprendre un compagnonnage artistique plus approfondi. Le violoncelle, le violon, le piano, la voix, l’orgue : sept artistes représentant cinq disciplines sont en résidence cette saison à Radio France. Certains renouvellent l’expérience après déjà deux saisons, d’autres sont de nouveaux venus. Deux d’entre eux pratiquent aussi la direction d’orchestre.

Barbara Hannigan, soprano et direction

Barbara Hannigan est une artiste multiforme. En tant que soprano, elle a créé plus de 80 œuvres signées Boulez, Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusapin, Benjamin, Jarrell ou Abrahamsen. Parmi les opéras qu’elle a marqués en tant que chanteuse : Lulu, Pelléas et Mélisande, Die Soldaten, Hamlet de Brett Dean, Written on Skin et Lessons in Love and Violence de George Benjamin et The Snow Queen d’Abrahamsen, dont elle a assuré la création de la version anglaise en janvier 2020 à l’Opéra de Munich.

Barbara Hannigan est aussi très active dans le domaine de la direction d’orchestre. Elle occupe le poste de principal chef invité de l’Orchestre symphonique de Göteborg et, en mai 2019, a dirigé pour la première fois un opéra : The Rake’s Progress de Stravinsky avec de jeunes chanteurs issus d’Equilibrium, l’association qu’elle a fondée pour favoriser l’avenir professionnel des jeunes chanteurs fraîchement sortis du conservatoire. Elle est en résidence à Radio France pour la troisième saison consécutive.

Retrouvez Barbara Hannigan les 8 et 9 janvier, 7 et 8 avril, et 24 juin

Concerts 2021-2022

Pour cette deuxième heure d'Eté classique, Benjamin François imagine une programmation musicale autour des interprètes qui marqueront la saison 2021-2022 de Radio France. Aujourd'hui :

Sergey Khachatryan : Concert avec l'Orchestre National de France sous la direction de Cristian Macelaru le 23 avril 2022

Jean-Frédéric Neuburger : Récital le 24 avril 2022