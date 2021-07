En résidence (2/5) : Leonidas Kavakos

Toute la semaine, nous passons une partie de l'émission avec l'un des artistes en résidence la saison prochaine à Radio France. Deuxième volet en compagnie du violoniste et chef d'orchestre Leonidas Kavakos. Au programme : Brahms, Chostakovitch, Beethoven et Antonio Bazzini.

Artiste en résidence

Comme chaque saison depuis 2019-2020, les quatre formations musicales de Radio France accueillent quelques artistes avec lesquels elles pourront entreprendre un compagnonnage artistique plus approfondi. Le violoncelle, le violon, le piano, la voix, l’orgue : sept artistes représentant cinq disciplines sont en résidence cette saison à Radio France. Certains renouvellent l’expérience après déjà deux saisons, d’autres sont de nouveaux venus. Deux d’entre eux pratiquent aussi la direction d’orchestre.

Leonidas Kavakos, violon et direction

Né à Athènes en 1967, Leonidas Kavakos a remporté plusieurs grands prix lors de concours internationaux de violon (Sibelius 1985, Paganini 1988). On lui doit le premier enregistrement de la version originale du Concerto de Sibelius et la création du Concerto pour violon n°3 de Lera Auerbach, sous la direction d’Alan Gilbert, avec le New York Philharmonic. Il a toujours souhaité ajouter la direction d’orchestre à sa pratique du violon. C’est ainsi qu’il a succédé dès 2007 à Roger Norrington à la tête de la Camerata de Salzbourg.

Retrouvez Leonidas Kavakos les 23 septembre, 25 et 27 février, 13 et 15 mai.

Concerts 2021-2022

Pour cette deuxième heure d'Eté classique, Benjamin François imagine une programmation musicale autour des interprètes qui marqueront la saison 2021-2022 de Radio France. Aujourd'hui :

Karita Mattila : Concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck le 7 janvier 2022

John Eliot Gardiner : dirigera l'altiste Antoine Tamestit et l'Orchestre Philharmonique de Radio France les 4 et 5 février 2022