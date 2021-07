En résidence (1/5) : Sol Gabetta

Cette semaine, nous passerons une partie de l'émission avec l'un des artistes en résidence la saison prochaine à Radio France. C'est la violoncelliste argentine Sol Gabetta qui ouvre le bal avec Bizet, Albinoni, Boccherini, Debussy et Rossini.

Artiste en résidence

Comme chaque saison depuis 2019-2020, les quatre formations musicales de Radio France accueillent quelques artistes avec lesquels elles pourront entreprendre un compagnonnage artistique plus approfondi.

Le violoncelle, le violon, le piano, la voix, l’orgue : sept artistes représentant cinq disciplines sont en résidence cette saison à Radio France. Certains renouvellent l’expérience après déjà deux saisons, d’autres sont de nouveaux venus. Deux d’entre eux pratiquent aussi la direction d’orchestre.

Sol Gabetta, violoncelle

Née en Argentine de parents franco-russes, Sol Gabetta étudie d’abord à l’École supérieure de musique Reine-Sophie de Madrid, puis avec Ivan Monighetti à Bâle et David Geringas à la Hochschule Hanns Eisler de Berlin. Elle vit aujourd’hui en Suisse, et enseigne à l’Académie de Musique de Bâle depuis 2005.

Avocate des œuvres méconnues, Sol Gabetta a joué à Radio France et en Allemagne, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Concerto pour violoncelle de Weinberg sous la direction de Mikko Franck. Elle a créé le Double Concerto de Michel van der Aa avec Patricia Kopatchinskaja et l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, et Wolfgang Rihm lui a dédié son Concerto en Sol.

Retrouvez Sol Gabetta en concert à Radio Franceles 28 et 29 août, 4, 24 et 26 septembre, 5 et 26 novembre, et 22 avril.

Toute l'actualité de Sol Gabetta

Concerts 2021-2022

Pour cette deuxième heure d'Eté classique, Benjamin François imagine une programmation musicale autour des interprètes qui marqueront la saison 2021-2022 de Radio France. Aujourd'hui :

Daniel Lozakovitch : Concert d'ouverture de saison de l'Orchestre National de France, le 10 septembre 2021

Yann Dubost : Concerto pour 6 contrebasses d'Oscar Bianchi, le 17 septembre

Ludovic Tézier : Concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck, les 1 et 2 janvier 2022