Le programme classique de Julien Hanck : de Beethoven à Ezio Bosso, life goes on

D’interprétations historiques en interprétations historiques : Itzhak Perlman dans Beethoven, Kiril Kondrachine dans Rachmaninov ou encore Lili Kraus dans Mozart… Après un hommage à Ezio Bosso, c’est le chef Léo Warynski qui se racontera en trois disques.

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout. Cette petite fille espérance. Immortelle. Charles Péguy

Un artiste se raconte en trois morceaux :

Cette après-midi les disques de chevet du chef français Léo Warynski :

O magnum mysterium pour ensemble vocal a capella d’Alessandro Scarlatti, par Louis Castelain et le Parnasse Français.

La naissance de Vénus, tiré du Trittico botticelliano d’Ottorino Respighi.

Sans frayeur dans ce bois, pour mezzo-soprano et basse continue de Marc-Antoine Charpentier par Lea Desandre, Thomas Dunford, Myriam Rignol et Jean Rondeau, un extrait de leur nouvel album Barricades (2020).

La rentrée de Léo Warynski :

5 septembre – Septembre musical de l’Orne avec l’Orchestre Régional de Normandie En savoir +

13 septembre – La Bellevilloise avec l’Ensemble Multilatérale, l’Ensemble Cairn, l’Ensemble 2e2M et l’Ensemble Sillages En savoir +

18 septembre – Festival Musica, Strasbourg avec l’Ensemble vocal Les Métaboles En savoir +

20 septembre – Festival de Royaumont avec Edoardo Torbanielli et Yoan Hereau et l’Ensemble vocal Les Métaboles En savoir +

Le choix d'un auditeur :

Programmation musicale

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°7 en La Maj op 92 : Scherzo

LesDissonances

DISSONANCES RECORDS LD007

Ludwig Van Beethoven

Sonate nº7 en ut min op 30 nº2 : Scherzo – allegro / Finale - allegro

Itzhak Perlman (violon) Vladimir Ashkenazy (piano)

DECCA DECA 411 948-2

Josef Suk

Méditation sur l'ancien hymne tchèque Saint Wenceslas op 35a - pour quatuor à cordes

Quatuor Signum : Kerstin Dill (violon) Annette Walther (violon) Xandi Van Dijk (alto) Thomas Schmitz (violoncelle)

CAPRICCIO C5257

Jean Sébastien Bach

Toccata adagio et fugue en Ut Maj BWV 564 : Adagio - arrangement pour violoncelle et orgue

Jacqueline du Pré (violoncelle) Gerald Moore (piano)

EMI 5555292

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°10 en Ut Maj K 330 : Allegretto

Lili Kraus (piano)

Sony Classical 88875051802

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°21 en Ut Maj K 467 : Allegro vivace assai

Fazil Say (piano)

Orchestre de Chambre de Zurich

Howard Griffiths (direction)

Naïve V 4992

Ezio Bosso

In her name the sea rain - pour piano et orchestre

Orchestre de Chambre du Festival Stradivari

Ezio Bosso (piano et direction)

Sony Classical 19075866262

Ezio Bosso

Finale le ciel rouge : Allegro gioioso

Czech National Symphony Orchestra

Ezio Bosso (direction)

CAM ORIGINAL SOUNDTRACKS CAM 515399-2

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole M 54 : 2. Malagueña – pour orchestre

Orchestre Symphonique d'URSS

KirilKondrachine (direction)

PROFIL MEDIEN PH18046/6

Serge Rachmaninov

Danses symphoniques op 45 : 1. Non allegro – pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Moscou

KirilKondrachine (direction)

PROFIL MEDIEN PH18046/10

Martin Codax - Pierre Hamon

Interlude sur Ondas do mar de Vigo - pour voix et shvi

VivabiancalunaBiffi (voix et viole) Pierre Hamon (flûtes)

ARCANA A390

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en ut min op 6 n°3 : Grave / Vivace / Allegro

Amandine Beyer (violon) Helena Zemanova (violon)

IncognitiGli Amandine Beyer (direction)

Zig Zag Territoires ZZT327

Hiromi

Life goes on

The Trio Project : Hiromi (piano) Anthony Jackson (guitar) Simon Phillips (batterie)

Telarc TEL-35307-02

Maurice Ravel

3 Chansons M 69 : 3. Ronde

Les Métaboles

Leo Warynski (direction)

NoMadMusic NMM065D

Alessandro Scarlatti

O magnum mysterium - pour ensemble vocal a cappella

Le Parnasse Francais

Louis Castelain (direction)

PARATY 316153

Ottorino Respighi

Trittico Botticelliano P 151 : 3. La nascita di Venere

Orchestre Symphonique de Rome

Francesco La Vecchia (direction)

BRILLIANT CLASSICS 94393

Marc Antoine Charpentier

Sans frayeur dans ce bois H 467 – pour mezzo-soprano et basse continue

LeaDesandre (mezzo-soprano) Thomas Dunford (archiluth) Myriam Rignol (viole de gambe) Jean Rondeau (clavecin)

Parlophone 0190295269951

Maurice Ravel / Benoit Richter - Thierry Machuel

Ma mère l'Oye M 60 : 5. Le jardin féerique - arrangement pour chœur

Les Métaboles

Leo Warynski (direction)

NoMadMusic NMM065D

Mélanie Bonis

Phoebé op 30 - pour piano

Maria Stembolskaya (piano)

LIGIA DIGITAL LIDI 0103214-10

Francesco Cilea

Adriana Lecouvreur : Io son l'umile ancella (Acte I) Air d'Adrienne

Magda Olivero (soprano)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Fulvio Vernizzi (direction)

GREAT OPERA PERFORMANCE 709-CD 2

Anton Bruckner

Messe n°3 : Sanctus

IngelaBohlin (soprano) Ingeborg Danz (contralto) Hans Jorg Mammel (ténor) Alfred Reiter (baryton)

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin

Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe (direction)

Harmonia Mundi HMC 901976

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré min K 626 : 3. Séquence : Confutatis / Lacrimosa

Sibylla Rubens (soprano) Annette Markert (contralto) Ian Bostridge (ténor)

Hanno Muller-Brachmann (baryton)

La Chapelle Royale / Collegium Vocale de Gand

Orchestre des Champs Elysées

Philippe Herreweghe (direction)

Harmonia Mundi HMC 901620