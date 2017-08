Bourvil : Le Français moyen idéal (3/3)

« Les crayons »

Chanté par Bourvil

(Paroles : André Bourvil – Musique : Etienne Lorin)

« Pour sûr » (du film « Pas si bête »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : André Bourvil – Musique : Etienne Lorin) (extrait)

« Mon chien »

Chanté par Bourvil

(poème de Camille François – Musique : Etienne Lorin)

« La dondon dodue »

Chanté par Bourvil

(Rose Mac Lean et Arthur Richardson, adapté par Jean Sareil)

« Prends mon bouquet »

Chanté par Bourvil

(Paroles : André Bourvil et Stervel – Musique : Etienne Lorin)

« Le pêcheur »

Chanté par Bourvil

(Paroles – Musique : Marc Fontenoy)

« A bicyclette »

Chanté par Bourvil

(Paroles : René Larquier – Musique : Etienne Lorin)

« Chanson anglaise » (du film « Le cœur sur la main »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : André Bourvil et Stervel – Musique : Etienne Lorin)

« Ah l’éloquence » (extrait)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Jean Rafa – Musique : Emile Prud’homme)

« A Joinville-le-Pont »

Chanté par Bourvil

(Paroles : Roger Pierre – Musique : Etienne Lorin) (extrait)

« Un clair de lune à Maubeuge »

Chanté par Bourvil

(Paroles : Pierre Perrin – Musique : Pierre Perrin et Claude Blondy)

« Ma p’tite chanson »

Chanté par Bourvil

(Paroles : : Robert Nyel – Musique : Gaby Verlor)

« La tendresse » (1963)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Noël Roux – Musique : Hubert Giraud)

« La ronde du temps » (extrait)

Chanté par Bourvil

(Paroles – Musique : Manouchka)

« On a vécu pour ça »

Chanté par Bourvil et Pierrette Bruno

(Paroles : Roland Bailly et Pierrette Bruno – Musique : Jo Moutet)

« A la campagne » (extrait)

Chanté par Bourvil

(Paroles : René Larquier – Musique : Etienne Lorin)

« Aux quatre saisons » (extrait)

Chanté par Bourvil et Pierrette Bruno

(Paroles : Robert Nyel – Musique : Gaby Verlor)

« Pauvre Lola »

Chanté par Bourvil

(Paroles : Serge Gainsbourg et André Bourvil – Musique : Serge Gainsbourg)

« C’était bien » (extrait)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Robert Nyel – Musique : Gaby Verlor)

à lire aussi article Bourvil et la musique, cette grande histoire d’amour