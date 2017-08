Bourvil : Des rôles sur mesure (2/3)

« Je suis content ça marche » (de l’opérette « La bonne hôtesse »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Serge Veber et Jean-Jacques Vital – Musique : Bruno Coquatrix et Etienne Lorin)

« Musique, musique » (de l’opérette « Le Maharadjah »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Jean-Jacques Vital – Musique : Bruno Coquatrix)

« La tactique du gendarme » (du film « Le roi Pandore »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : André Bourvil, Lucien Le Plat – Musique : Etienne Lorin)

« La Parisienne » (de l’opérette « M’sieur Nanar »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : André Hornez – Musique : Etienne Lorin et Bruno Coquatrix)

« C’est la vie de bohème » (de l’opérette « La route fleurie »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Raymond Vincy – Musique : Francis Lopez)

« Je t‘aime bien » (de l’opérette « Pacifico »)

Chanté par Bourvil et Pierrette Bruno

(Paroles : Paul Nivoix et Camille François – Musique : Jo Moutet)

« J’pourrais faire ça » (de l’opérette « La bonne planque »)

Chanté par Bourvil et Pierrette Bruno

(Paroles : R. Bally et Pierrette Bruno – Musique : Etienne Lorin)

« Le p’tit coup d’chance » (de l’opérette « Ouah ouah »)

Chanté par Bourvil et Annie Cordy

(Paroles : M. François et Michel André – Musique : Gaby Wagenheim et Etienne Lorin)

« Aragon et Castille » (du film « Poisson d’avril »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Boby Lapointe – Musique : Etienne Lorin)

« Puisqu’on s’aime » (du film « Les plaisirs de la vie »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Bernard Dimey – Musique : Georges Van Parys)

« Petit agneau » (du film « La grande lessive »)

Chanté par Bourvil

(Paroles : Jean-Pierre Mocky – Musique : François de Roubaix)