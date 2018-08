Raretés oubliées (2/2)

Une deuxième heure cette fois consacrée à des enregistrements réalisés entre 1926 et 1963. Chacun d'eux cache une anecdote, une petite histoire, qui rend son écoute différente. Que ce soit un interprète à l'étrange existence comme le cornettiste paranoïaque Freddie Keppard, l'atroce Lillie Delk Christian dont le disque est sublimé par Armstrong, ou l'ancienne prostituée Ann Cook chantant un émouvant gospel, ils sont tous au programme de ces Raretés oubliées.

Point de grands chef-d'œuvres dans cette sélection, mais plusieurs titres inconnus qui font de ces enregistrements peu courants de petites merveilles.

Programmation musicale

Georgia Bo Bo

TheLil’s Hot Shots

(collection privée)

Decatur Street Tutti

Jabbo Smith & his Rhythm Aces

Chant du Monde 574 1303

Take your black bottom outside

The Clarence Williams’ Washboard Five

Master Of Jazz MJCD 801

Swing out

Red Allen & his orchestra

JSP Records 3403

It must be the blues

Jasper Taylor’s State Street Boys

King Jazz Series KJ 111 FS

You killing me

Sonny Boy Williamson

BDMUSIC 78502

You just as well let her go

Casey Bill Weldon

Frémeaux et Associés FA 268

Milenberg joys

Bunk Johnson, Sidney Bechet and their orchestra

Blue Note BST 89 902

Get it right

Kid Rena’s Delta Jazz Band

Fras FA 5135

Too busy

Lillie Delk Christian avec the Louis Armstrong’s Jazz Four

(collection privée)

Big Lip Blues

Jelly Roll Morton’s Seven

(collection privée)

Messe

Django Reinhardt (orgue : Léo Chauliac)

Frémeaux et Associés FA 312

The devil

Mary Lou Williams

Smitsonian Folkways Recordings SFW CD 40816

If you see my saviour

Révérend Thomas A. Dorsey

Frémeaux et Associés FA 5051

The Lord will make a way

Wooden Joe’s Band (chant : Ann Cook)

(collection privée)