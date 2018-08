Raretés oubliées (1/2)

Chacun des enregistrements cache une anecdote, une petite histoire, qui rend son écoute différente. Que ce soit le premier disque de Django Reinhardt, un 78 tours de Cassino Simpson, le pianiste interné, ou encore un exemplaire de "Toutes les heures qui sonnent", l'étonnante version française du tube "Rock around the clock", ils sont tous au programme de ces Raretés oubliées.

Point de grands chef-d'œuvres dans cette sélection, mais plusieurs titres sympathiques qui font de ces enregistrements peu courants de petites merveilles.

Programmation musicale

Jean Vaissade (Django Reinhardt au banjo) "Django Reinhardt intime et en petite formation"

Ma régulière Capitol

Fletcher Henderson & his orchestra"Satchmo : Louis Armstrong ambassador of jazz / Stomp off let's go / 1923-1927 / Vol.1"

Everybody loves my baby

Universal Music

Joséphine Baker "Folies bergères de 1902 a 1942"

Sleepy time gal

EPM

Solomon Linda & the Evening Birds "Afrique du Sud / African jazz ´n jive / Années 50-60"

Mbube

Gallo

Cassino Simpson "Black & White Piano Vol 2 1929 – 194"

Song of the wanderer Champion

Lead Belly "The Smithonian Folkways collection"

Governor O.K. Allen SMITHONIAN FOLKWAYS

Hot Club de Francfort (en 1941) "Accordéon jazz / Paris, Chicago, New York, Bruxelles, Buenos Aires / cd2"

Stomp

Frémeaux

Charlie & his orchestra "German Propaganda Swing"

You’re driving me crazy

colection provée

Art Blakey & the Jazz Messengers "Africaine"

Afrique

Blue Note

Louis Armstrong et Jimmie Rodgers "The blues 1923 to 1933"

Blues Yodel #9

Jazz Classics

Roy Smeck "Hawaiian music/Honolulu-Hollywood-Nashville 1927-1944"

Bugle Call Rag

Frémeaux

Léo Poll et son orchestre

Bugle Call Blues

Parlophone

Jacques Hélian et son orchestre

Toutes les heures qui sonnent

Pathé

André Ekyan et son orchestre (chant : André Salvador) "Rythmes des Antilles (1951-1954)"

Hey ! Ba Ba Re Bop

Frémeaux

Daddy Stovepipe & Mississippi Sarah

The spasm

Electrically