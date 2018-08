Le gospel de Roma Wilson (2/2)

Le producteur Joe von Battle n'informe pas Roma Wilson de la sortie de son disque. L'enregistrement, où il joue avec deux de ses fils, est vendu au label Gotham, basé à Philadelphie, et distribué à petite échelle. L'étiquette ne comporte que la mention "Elder R. Wilson and Family", rendant l'identification de l'interprète très difficile. Quatre autres titres réalisés durant la même séance restent dans les tiroirs. L'harmoniciste, complètement étranger au milieu du show business, poursuit son travail d'ouvrier dans l'automobile pour nourrir ses 11 enfants. Il joue aussi dans les rues et à l'église.

1960-début des années 1970 : Leon Pinson, le faux révérend

Roma Wilson a presque 50 ans. Ses fils aînés ont combattu en Corée, dans quelques années, son cadet fera la guerre au Viêt Nam. Le patriarche, joue toujours son gospel dans les rues de Detroit. Souvent, il est accompagné à la guitare par Leon Pinson, natif du Mississippi, comme lui. Ce musicien, qui s'est inventé un titre de révérend, a survécu à une méningite qui l'a laissé boiteux et presque aveugle. Avec Roma Wilson, ils se sont rencontrés dans l'Arkansas. Leon Pinson a suivi l'harmoniciste à Detroit, mais son handicap l'empêche de travailler sur une chaîne de montage. Pour survivre, il cire des chaussures et accompagne les répétitions au piano dans les églises. Il ne grave qu'un seul disque au cours de sa carrière, une poignée de titres sur un 33 tours sorti en 1967.

À ÉCOUTER Roma Wilson : "Leon Pinson n'était pas plus prêcheur que ça"

1970-1980 : la disparition et le succès des enfants

Autour de 60 ans, Roma Wilson prend sa retraite d'ouvrier et quitte Detroit, éprouvée par les émeutes de 1967. Il ne le sait pas, mais des amateurs de blues et de gospel ont trouvé ses disques et sont sur ses traces. Un peu plus tôt, le jeune collectionneur et producteur Chris Strachwitz a rencontré Joe von Battle à Detroit. Ce dernier lui a donné plusieurs disques en acétate qui n'avaient jamais été édités. Dans le lot se trouvent les enregistrements de Roma Wilson, mis au rebut une quinzaine d'années auparavant. Il cherche à contacter ce R. Wilson, sans succès. En fait, le musicien est retourné dans son Mississippi natal et anime une petite communauté religieuse rurale. Sa maison, perdue dans la campagne, est bordée par un immense terrain. Il y installe une grande caravane, qu'il aménage en chapelle. Il y joue et chante, toujours dans un style inchangé. Pendant ce temps, à Detroit, plusieurs deses enfants connaissent de petits succès musicaux. Sa fille Ester fait sensation avec son jeu de guitare en "overhand", elle intègre le groupe The Trumpelettes. Roma Jr chante dans l'excellent quartette CSJC Gospel Singers, où officie aussi son frère Robert. Ce dernier prête également son concours aux Mighty Gospel Wonders.

À ÉCOUTER Alan Young : "Son fils Sammy est devenu prêcheur ordonné"

1980-1990 : les petits festivals locaux

Perdu dans la campagne profonde, Roma Wilson se fait tout de même remarquer par un imprésario local, nommé Worth Long. Il entend parler de sa musique par le bouche-à-oreille. Ce dernier le fait parfois jouer lors de petits festivals. Sa renommée reste cantonnée au Mississippi et aux États voisins. Même dans les festivals de blues, il joue son gospel si particulier, dont les intonations ressemblent à la musique du delta. Roma Wilson est souvent accompagné par un guitariste qui n'est autre que son vieil acolyte Leon Pinson. De son côté, Chris Strachwitz, désormais possesseur des disques réalisés par Wilson à Detroit, souhaite rééditer ces enregistrements sur son label consacré aux musiques traditionnelles. Mais sans la moindre information sur cet interprète, il ne peut rien entreprendre. Worth Long, fin limier, entend parler des recherches autour du pasteur-harmoniciste. C'est lui qui met le producteur et le musicien en relation et relance la carrière de Roma Wilson, presque octogénaire.

À ÉCOUTER David Wilson : "Même dans les festivals de blues, il jouait du gospel"

1990-2000 : concert à la Maison Blanche et nouveau disque

Worth Long permet à Roma Wilson d'entrer en contact avec des amateurs de musiques rurales. En 1993, le Néo-Zélandais Alan Young, venu tout exprès, publie sa première interview. Preuve de son désintérêt complet pour ses disques, l'harmoniciste se trompe sur les dates d'enregistrement. La même année, un premier titre est réédité sur un CD de compilation et nominé pour le Grammy du meilleur album de blues traditionnel. Chris Strachwitz se rend dans le Mississippi et enregistre Roma Wilson jouant et chantant dans sa minuscule chapelle. En 1994, les nouveaux titres, ainsi que ceux enregistrés par Joe von Battle à Detroit, sortent sur un CD, 44 ans après son premier disque. Dans la foulée, Roma Wilson se voit décerner le National Fellowship Heritage, un prix qui récompense les gardiens des arts traditionnels américains. La cérémonie a lieu a la Maison Blanche, où il donne un concert à lors de la cérémonie. La Première Dame, Hillary Clinton, lui remet la récompense, en présence de Bill Clinton. L'harmoniciste-pasteur gagne 10 000 dollars, il n'a jamais obtenu autant d'argent avec sa musique, d'autant plus que son deuxième disque ne se vend pas très bien.

À ÉCOUTER Roma Wilson : "C'est Hillary Clinton qui m'a remis le prix"

2000-2018 : musicien, pasteur et centenaire

Au début des années 2000, Roma Wilson quitte le Mississippi. Il a perdu son ami Leon Pinson en 1998. Il retourne a Detroit pour se rapprocher de sa famille. Ester fait toujours de la musique, Sam et David sont devenus pasteurs, comme leur père. A son retour, l'harmoniciste arrête les festivals, il ne joue plus que pour sa congrégation. En 2010, il devient centenaire, mais ne cesse pas son activité. Toujours alerte, il fait chanter les fidèles et vit avec son épouse dans une petite maison adjacente à son église. L'année suivante, il fait une mauvaise chute. Il s'en sort avec quelques côtes cassés mais ne peut plus assurer l'office. Son fils David, pas musicien mais doté d'une magnifique voix, le remplace définitivement. Aujourd'hui encore, chaque dimanche, les Wilson font résonner piano, basse et percussions dans l'église familiale. Roma Wilson, désormais en maison de repos, n'assiste plus aux messes mais prie et distribue des bénédictions à ses interlocuteurs. Il n'a rien gardé de son passé musical, à part ses harmonicas. Aucun disque, aucune photo.... Sa famille conserve précieusement les clichés en compagnie d'Hillary Clinton et la lettre signée par l'ancien président. En revanche, Roma Wilson joue volontiers de l'harmonica lorsqu'un visiteur lui demande. Le 22 décembre 2018, il fêtera ses 108 ans.

À ÉCOUTER David Wilson : "Quand il en avait la capacité, mon père jouait toujours de l'harmonica pendant l'office"

Remerciements particuliers à :

-Joe Louis et John Glassburner pour les disques de collection, George Mitchell pour la photo de Leon Pinson.

-Suzana Nevenkic, Robin Gremmel, Théo Hetsch, David Ravier et Xavier Combe qui ont prêté leurs voix aux interlocuteurs anglophones.

