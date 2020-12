Voyage en Andalousie baroque avec l'orchestre baroque de Séville

Au programme aujourd'hui : plusieurs intégrales dont les quatuors avec piano de Mendelssohn et les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach ; une sélection de chants de noël par la pianiste tchèque Ksenia Kouzmenko et le ténor Jonas Kaufmann...

9h/10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

à réécouter émission Le Disque classique du jour Vánoce, noël dans la musique tchèque pour piano - Ksenia Kouzmenko

10h20 - Le disque à gagner

10h30 - Les grands interprètes de la musique classique : Mariss Jansons

à réécouter émission Grands interprètes de la musique classique Mariss Jansons, les années Oslo (1/5)

La programmation musicale

Juan Frances de Iribarren

Prosigue acorde lira : 2. Toccata. Alegro - pour soprano et orchestre

Maria Espada (soprano), Orchestre baroque de Séville, Diego Fasolis (direction)

Album : Arde el furor

Label : Passacaille (2017)

Pedro Rabassa

Villancico al Nacimiento de Cristo: I. Introducción, "Corred, corred, pastores" - II. Recitado, "Corred, que presuroso" - III. Aria, "Dexa fuente de correr"

Julia Doyle (soprano), Orchestre baroque de Séville, Enrico Onofri (direction)

Album : Astro Nuevo

Label : Passacaille (2020)

Antonio Vivaldi

Concerto en fa min op 8 n°4 RV 297 P 442 (L'hiver) : 2. Largo - pour violon cordes et basse continue

Ensemble Imaginarium, Enrico Onofri (direction)

Album : In to nature

Label : Passacaille (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite orchestrale n°2 en si mineur BWV 1067 : Badinerie

Virtuosi Saxonia, Ludwig Güttler (direction)

Album : Jean-Sébastien Bach - Quintessence

Label : Brilliant Classics (2020)

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048

Musica Amphion, Pieter-Jan Belder (clavecin, direction)

Album : Jean-Sébastien Bach - Quintessence

Label : Brilliant Classics (2020)

Felix Mendelssohn

Quatuor pour piano n°1 en do mineur, op.1 : 3. Scherzo, Presto

Quartetto Klimt

Album : Mendelssohn : Intégrale des quatuors pour piano

Label : Brilliant Classics (2020)

Felix Mendelssohn

Trio n°1 pour flûte, violoncelle et piano en ré mineur, op. 49 MWV Q 29 "Grand" : IV. Finale. Allegro assai appassionato

Viola de Hoog (violoncelle), Marten Root (flûte), Mikayel Balyan, (piano)

Album : Mendelssohn, Sonates pour violoncelle

Label : Vivat music (2020)

Claude Debussy

Suite Bergamasque L75 : Passepied

Alessandra Ammara (piano)

Album : Debussy, Intégrale de l'œuvre pour piano seul, vol. 2

Label : Piano Classics (2020)

Claude Debussy

Préludes, livre II : Feux d’artifices

Alessandra Ammara (piano)

Album : Debussy, Intégrale de l'œuvre pour piano seul, vol. 2

Label : Piano Classics (2020)

BohuslavMartinu

Christmas : 3. Christmas Carol

Ksenia Kouzmenko (piano)

Album : Vánoce, noël dans la musique tchèque pour piano

Label : Cobra records (2020)

Vítězslav Novák

Songs on Winter Nights op.30 : IV. Song on Carnival Night Allegro burlesco, rubato

Ksenia Kouzmenko (piano)

Album : Vánoce, noël dans la musique tchèque pour piano

Label : Cobra records (2020)

Hugh Martin / Ralph Blane

Have yourself a little merry christmas

Jonas Kaufmann (ténor), Cologne studio big band, Wieland Reissmann (direction)

Album : It's Christmas

Label : Sony (2020)

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°1 en fa min op 2 : 4. Prestissimo

Rudolf Buchbinder (piano)

Album : Ludwig van Beethoven : Intégrale des œuvres pour piano / vol 02

Label : Warner Classics (2020)

Franz Schubert

Ave maria D 839 op 52 n°6 - pour voix et piano/arrangement pour soprano quatuor à cordes harpe et orgue

Barbara Hendricks (soprano), Drottningholm Quartet, Pia Alsin (harpe), Ulf Norberg (orgue)

Album : Shout for joy, Noël sacré

Label : Arte verum (2010)

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse Noisette op.71 : Acte 2, Pas de deux

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons (direction)

Album : Mariss Jansons - The Oslo Years

Label : Warner Classics (2020)

Paul Dukas

L'apprenti sorcier

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons (direction)

Album : Mariss Jansons - The Oslo Years

Label : Warner Classics (2020)

Camille Saint Saëns

Concerto pour violon n°3 en si mineur, Op. 61 : 3. Molto moderato e maestoso

Frank-Peter Zimmermann (violon), Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons (direction)

Album : Mariss Jansons - The Oslo Years

Label : Warner Classics (2020)