Voyage à travers l'Europe de l'est avec Milena Wilke et Tatiana Chernichka

Au menu également : du piano avec l'intégrale des sonates de Beethoven par Fazil Say et le "Marathon Chopin " d'Alexander Brailowsky, des cantates et concertos baroques signés Alessandro Scarlatti sans oublier le nouvel opus du Dudok Quartet Amsterdam consacré au père du quatuor à cordes : Haydn.

Playlist En pistes du 09 mars 2020