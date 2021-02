Voix de légende : le label Orfeo réunit une dizaine de récitals emblématiques

Au menu également : Richard Strauss avec Vasily Petrenko et l'Orchestre Philharmonique d'Oslo ; des sonates pour flûte au coeur du mystérieux "Manuscrit de Parensi" ; seize sonates pour violoncelle seul d'Antonio Caldara ; Salieri, Hummel et Vorisek, compositeurs et contemporains de Beethoven...

Playlist En Pistes du 18 février 2021