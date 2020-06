Václav Luks et le Collegium 1704 reconstituent une messe de Zelenka baptisée "Missa 1724"

Au menu du jour : "Jardin féérique", un programme a cappella imaginé par les Métaboles et Leo Warynski ; Gianandrea Noseda et le London Symphony Orchestra poursuivent leur cycle Chostakovitch avec les Symphonies 1 et 5; des transcriptions des quatuors de Beethoven au piano par Mari Kodama...

Playlist En Pistes du 12 juin 2020