Une 8ème symphonie de Schubert sous la baguette d'Herbert Blomstedt

Des chants populaires réimaginées par Kodaly, Bartok, Brahms, Schoenberg ; du piano avec le compositeur suisse Emile-Robert Blanchet et les sonates et fantaisies de Beethoven par See Siang Wong ; la violoniste Bolette Roed et l'ensemble Arte dei Suonatori enregistrent les Quatre Saisons de Vivaldi.

Playlist En Pistes du 25 mars 2021