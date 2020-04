Un Requiem de Berlioz pour fêter le 150ème anniversaire de la mort du compositeur

Ce matin dans En Pistes : Des Etudes, des Polonaises et des Mazurkas de Chopin sous les doigts du pianiste polonais Szymon Nehring, Chopin encore, et ses deux premiers concertos interprétés par Hans Richter-Haaser et Nikita Magaloff, les Quatre saisons de Vivaldi par Leila Schayegh...

Rediffusion - Playlist En pistes du 8 octobre 2019