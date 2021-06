Tiranno, un récital baroque autour de la figure de Néron

Mais aussi ce matin : les livres 1 et 2 du Clavier bien Tempéré de Bach par le pianiste Jérôme Granjon; des œuvres pour violoncelle et piano écrites par des compositrices; un disque de l'ensemble Les Barocudas autour du thème musical de la Peste; sonates et lieder de Brahms pour clarinette et piano.

Playlist En Pistes du 18 juin 2021