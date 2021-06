Sir András Schiff dans les concertos pour piano de Johannes Brahms

Des contes et légendes d'Europe du Nord mis en musique par Grieg, Reinecke et Andersen; le trio et les pièces pour enfants de Weinberg; le nouvel album de Sonya Yoncheva réunit des chansons traditionnelles et pop en passant par des airs forts du répertoire opératique du 17eme siècle...

Playlist En Pistes du 14 juin 2021