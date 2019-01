Le Schubert inspiré du Trio les Esprits

Le disque du jour d'En pistes !

Les pièces tardives de Brahms ont décidément les faveurs de nos pianistes ces derniers mois. En voici une nouvelle version jouée par le pianiste britannique Charles Owen, musicien qu’on a eu l’habitude d’entendre chez Fauré ou chez Poulenc. Il se trouve tout aussi inspiré dans les derniers opus de Brahms, pages romantiques et tourmentées qu’il joue avec éclat et parfois résignation. Mais ce qui fait la particularité de son interprétation c’est aussi la modernité qu’il donne à ces pièces. Charles Owen n’a pas choisi de nous faire entendre un Brahms nostalgique et mélancolique. Il a préféré mettre en avant la modernité de ces pages, l’audace de leur écriture. On comprend ainsi ce qui a tant fasciné Arnold Schoenberg, qui considérait Brahms comme un avant-gardiste.