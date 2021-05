Rodelinda de Haendel par l’English Concert sous la direction d'Harry Bicket

Pour ouvrir cette semaine : du piano avec un album de Yu Kosuge autour du vent et une intégrale de la musique pour piano de Dvorak; de la musique de chambre avec les sonates pour violon et piano de Fauré et deux quatuors à cordes de George Onslow; les symphonies d'Andreas Romberg...

Playlist En Pistes du 31 mai 2021