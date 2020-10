Premier disque en solo pour l'altiste Amihai Grosz, membre fondateur du Quatuor de Jerusalem

Au menu du jour également : un disque regroupant les plus beaux choeurs des opéras de Haendel par l'ensemble britannique The Sixteen ; Saint-Saëns côtoie ses compositeurs brésiliens Oswald et Nepomuceno sous les doigts de Clelia Iruzun ; un concerto pour contrebasse signé Johannes Mathias Sperger...

Playlist En Pistes du 09 octobre 2020