Passion et tendresse au programme avec Joë Christophe & Vincent Mussat

Au programme : la belle Idylle de Jöe Christophe et Vincent Mussat mais aussi Teddi Papavrami, Lea Desandre et son album Amazone, Saint-Saëns par Emannuel Pahud et l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par François Leleux et toujours le focus sur Furtwängler.

Playlist En Pistes du 30 septembre 2021