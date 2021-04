"Officina Romana" : une soirée musicale à Rome au début du XVIIIe siècle

Au programme également ce matin : les "Harmonies poétiques et religieuses" de Franz Liszt, Beethoven et Méhul mis en regard dans le dernier opus de l'orchestre Les Siècles, une symphonie polonaise signée Ignacy Jan Paderewski et une symphonie de Brahms arrangée pour trio à cordes et piano...

9h-10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

à réécouter émission Le Disque classique du jour Officina Romana - Le Stagioni, Paolo Zanzu

10h20 - Le disque à gagner

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Baiba Skride

à réécouter émission Grands interprètes de la musique classique La violoniste Baiba Skride (3/5)

Programmation musicale

Ludwig vanBeethoven

Symphonie n°3 : 3. Scherzo

Les Siècles, François-Xavier Roth (direction)

Album : Beethoven, Méhul

Label : Harmonia Mundi (2021)

Etienne Méhul

Les Amazones ou la Fondation de Thèbes

Les Siècles, François-Xavier Roth (direction)

Album : Beethoven, Méhul

Label : Harmonia Mundi (2021)

BenedettoMarcello

Sonate en mi mineur Op. 1, No. 10 : 4. Presto

Ensemble Salomone Rossi, Lydia Cevidalli (violon et direction)

Album : Psalms and Sonatas

Label : Dynamic (2021)

BenedettoMarcello

Psaume 21 : Aria: Volgi mio Dio, deh volgi

Ensemble Salomone Rossi, Lydia Cevidalli (direction)

Album : Psalms and Sonatas

Label : Dynamic (2021)

Johannes Brahms/ Andreas Tarkman (arrangement)

Symphonie n°3 en Fa Maj op 90 : 1. Allegro con brio - (pour piano et trio à cordes)

Notos Quartet

Album : The Schönberg effect

Label : Sony (2021)

FranzLiszt

Préludes et Harmonies poétiques et religieuses, S171d : No. 5

Roman Kosyakov (piano)

Album : Liszt, intégrale de la musique pour piano (vol.56) – Préludes et harmonies poétiques et religieuses

Label : Naxos (2021)

FranzLiszt

2 Légendes, S175/R17: No. 2. St. François de Paule marchant sur les flots

Roman Kosyakov (piano)

Album : Liszt, intégrale de la musique pour piano (vol.56) – Préludes et harmonies poétiques et religieuses

Label : Naxos (2021)

Arcangelo Corelli

Sonate opus 5 n°9 : Allegro

Tiam Goudarzi (flûte), Paolo Zanzu (clavecin)

Album : Officina Romana

Label : Arcana (2021)

Alessandro Scarlatti

Il Giardino di Rose : Starò nel mio boschetto

Carlo Vistoli (contre-ténor), Le Stagioni, Paolo Zanzu (direction)

Album : Officina Romana

Label : Arcana (2021)

Georg FriedrichHaendel

Il Trionfo del Tempo e del DisingannoHWV 46a : Sonate d’ouverture

Le Stagioni, Paolo Zanzu (direction)

Album : Officina Romana

Label : Arcana (2021)

Ignacy Jan Paderewski

Symphonie en si mineur op 24 « Polonia » : 2. Andante con moto

Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra, Bohdan Boguszewski (direction)

Album : Paderewski - Symphonie

Label : Dux (2021)

Johannes Brahms

Danse hongroise n°1

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Baiba Skride - Brahms

Label : Orfeo (2021)

Edvard Grieg

Sonate n°2 en Sol Maj op 13 : Lento doloroso - Allegro vivace

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Sonates et pièces pour violon et piano

Label : Orfeo (2016)

JeanSibelius

Concerto en ré min op 47 : 3. Allegro ma non troppo

Baiba Skride (violon), Orchestre philharmonique de Tampere, Santtu Matias Rouvali (direction)

Album : Nielsen et Sibelius : Concertos pour violon et Sérénade

Label : Orfeo (2015)

Wilhelm Stenhammar

Sonate en la min op 19 : 3. Allegro

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Lauma & Baiba Skride : Sonates et pièces pour violon et piano

Label : Orfeo (2016)