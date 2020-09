Nathanaël Gouin dans les pièces et transcriptions pour piano de Georges Bizet

Raphaël Pichon et Pygmalion enregistrent les motets de Jean-Sébastien Bach, sommet absolu de l’art polyphonique ; le chef Christoph Eschenbach dirige les œuvres de chambre de Paul Hindemith ; Beethoven et Gossec mis en regard dans le nouvel opus des Siècles et de François-Xavier Roth...

Playlist En Pistes du 25 septembre 2020