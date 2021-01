"Luce e Ombra", la musique de Vivaldi en clair-obscur

Au programme également : Les deux premières symphonies de Villa-Lobos par le Sao Paulo Symphony Orchestra ; le pianiste ouzbek Behzod Abduraimov dans Debussy, Chopin et Moussorgski mais aussi un second volume de la musique pour violon de Schubert et les quatuors de l'opus 76 de Haydn...

Playlist En Pistes du 25 janvier 2021