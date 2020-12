Les trois musiciens du Ricercar Continuo abordent le répertoire instrumental italien du XVIIe siècle

Au programme aujourd'hui : de la musique de chambre avec le 3ème volume des quatuors de Mozart par le quartet Armida mais aussi Dvorak, Siegfried Fall et Marek Dyakov par le Trio Imàge ; un album Bartok par le pianiste chinois Cheng Zhang et Beethoven arrangé pour ténor et petit ensemble...

Playlist En Pistes du 18 décembre 2020