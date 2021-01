Les Bagatelles de Beethoven par Christoph Scheffelt

Large programme russe ce matin avec une intégrale de la musique pour piano de Rimski-Korsakov, les concertos pour piano de Vladigerov, les symphonies de Prokofiev et Myaskovsky, mais aussi les partitas pour clavecin de Jean-Sébastien Bach et une relecture d'œuvres variées par un duo violon et orgue.

Playlist En Pistes du 14 janvier 2021