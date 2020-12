Le répertoire pour mandoline, de Vivaldi à Hans Werner Henze

Au programme ce matin : de la musique américaine avec Gershwin par l’Orchestre de la WDR de Cologne et Bernstein et Ginastera par l'Orchestre Symphonique de Montréal, une Messe solennelle de Cherubini, un quintette d'Adolf Busch pour saxophone et quatuor à cordes...

Playlist En Pistes du 08 décembre 2020