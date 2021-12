Le Mozartfest fête ses 100 ans

Au programme: exploration du coffret anniversaire du plus ancien festival Mozart d'Allemagne mais aussi la musique de Schubert, Prokofiev ou encore Berlioz. Suite et fin de notre focus sur Laurence Equilbey et bien sûr, nous vous souhaitons un joyeux Noël !

9h-10h30 - L'actualité du disque classique

LE DISQUE CLASSIQUE DU JOUR émission Le Disque classique du jour Wolfgang Amadé Mozart - Imperial Hall Concert

10h20 - Le disque à gagner via contactez-nous

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Laurence Equilbey

LE GRAND INTERPRETE DE LA SEMAINE émission Grands interprètes de la musique classique Laurence Equilbey, dame de chœur à la baguette (5/5)

Programmation musicale actualité du disque

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in D Major K 136 “salzburg Symphony No. 1 Iii. Presto

Il Giardino Armonico

Album : Wolfgang Amadé Mozart : Imperial Hall Concerts, 100th Anniversary Mozartfest Würzburg

Label : Orfeo (2021)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto for Piano and Orchestra No. 21 in C Major, K 467 Iii. Allegro vivace assai

Pierre Laurent Aimard, Orchestre de chambre de Munich dirigé par Clemens Schuldt

Album : Wolfgang Amadé Mozart : Imperial Hall Concerts, 100th Anniversary Mozartfest Würzburg

Label : Orfeo (2021)

Wolfgang Amadeus Mozart

Abendempfindung, K 523

Kristian Bezuidenhout

Album : Wolfgang Amadé Mozart : Imperial Hall Concerts, 100th Anniversary Mozartfest Würzburg

Label : Orfeo (2021)

Karel Hamm

Schetsen voor de Jeugd: ‘Een Regendag'

Camiel Boomsma

Album : Rediscovered - Bagatellen and Klavierstücke

Label : Challenge Classics (2021)

Gerhard Hamm

From Charakterstücke für Klavier Op.15: ‘Etude’

Camiel Boomsma

Album : Rediscovered - Bagatellen and Klavierstücke

Label : Challenge Classics (2021)

Franz Schubert

Piano Sonata No. 21 in B-Flat Major, D. 960: IV. Allegro ma non troppo

Camiel Boomsma

Album : Musings - Piano Works by Chopin & Schubert

Label : Challenge Classics (2017)

Ermanno Wolf-Ferrari

I gioielli della Madonna Festa Popolare

Oviedo Filarmonía, Friedrich Haider

Album : Wolf-Ferrari : Complete Overtures & Intermezzi

Label : Naxos (2021)

Ermanno Wolf-Ferrari

La dama boba

Oviedo Filarmonía, Friedrich Haider

Album : Wolf-Ferrari : Complete Overtures & Intermezzi

Label : Naxos (2021)

Modeste Moussorgski

Sorochinsky Fair Hopak (Arr. S. Rachmaninoff for Violin & Piano)

Fedor Rudin

Album : Heritage

Label : Orchid Classics (2021)

Sergei Prokofiev

Violin Sonata No. 1 in F Minor, Op. 80 IV. Allegrissimo

Fedor Rudin

Album : Heritage

Label : Orchid Classics (2021)

Thoinot Arbeau

Ding Dong ! Merrily on high

King's Singers

Album : Christmas Carols With the King's Singers

Label : Signum Classics (2021)

Hector Berlioz

L’Enfance du Christ : l’adieu des bergers

King's Singers

Album : Christmas Carols With the King's Singers

Label : Signum Classics (2021)

Hector Berlioz

Les nuits d’été, Op. 7, H. 81b No. 6, L'île inconnue, H. 87b

Stéphanie d'Oustrac

Album : La nuit étoilée

Label : Gramola Records (2021)

J.S Bach

Concerto pour 4 clavecins

Raymond Lepard, Andrew Davis, Philip Ledger, Blandine Verlet

Album : Blandine Verlet : Complete Philips Recordings

Label : Decca (2021)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour clavecin et violon k27

Blandine Verlet, Gérard Poulet

Album : Blandine Verlet : Complete Philips Recordings

Label : Decca (2021)

Domenico Scarlatti

Sonate K 492

Blandine Verlet

Album : Blandine Verlet : Complete Philips Recordings

Label : Decca (2021)

Programmation musicale le grand interprète de la semaine

Robert Schumann

Gesänge für gemischten Chor, Op. 59

Choeur de chambre Accentus

Album : Brahms & Schumann A Capella Choruses

Label : Warner Classics (2006)

Franz Schubert

Geist der Liebe D 747 op 11 n°3 - pour ténor, choeur d'hommes et pianoforte Choeur de chambre Accentus, Edouard Garcin

Album : Best 20

Label : Naive Records (2012)

Ludwig van Beethoven

Fantaisie chorale

Choeur de chambre Accentus, Insula Orchestra, Bertrand Chamayou

Album : Ludwig van Beethoven : Triple concerto et Fantaisie chorale

Label Warner Classics (2019)