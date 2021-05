Le label SWR réédite deux récitals de Friedrich Gulda enregistrés en 1959

Ouvrons cette semaine avec Moussorgski, Borodine et Balakirev, le programme 100% russe de l'Orchestre de Singapour dirigé par Lan Shui ; le second volume des sonates pour violon et piano de Beethoven par Frank Peter Zimmermann et Martin Helmchen ; les trios avec piano de Karol Rathaus...

Playlist En Pistes du 17 mai 2021