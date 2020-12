Le jeune chef israélien Lahav Shani dirige le Rotterdam Philharmonic Orchestra dans Beethoven

Au menu du jour : des chants de noël traditionnels avec les King’s singers et le Choeur Balthasar Neumann ; une anthologie consacrée à Jean-Sébastien Bach ; un coffret réunit le meilleur des enregistrements d'œuvres sacrées dirigées par Nikolaus Harnoncourt...

9h/10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

à réécouter émission Le Disque classique du jour Christmas in Europe - Balthasar-Neumann-Chor, Thomas Hengelbrock

10h20 - Le disque à gagner

10h30 - Les grands interprètes de la musique classique : Mariss Jansons

à réécouter émission Grands interprètes de la musique classique Mariss Jansons, les années Oslo (2/5)

La programmation musicale

John F. Coots / Alexander L'Estrange (arrangement)

Santa Claus is coming to town

The King’s singers

Album : Christmas Songbook

Label : Signum (2016)

Ludwig vanBeethoven

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 : IV. Allegro con brio

Rotterdam Philharmonic Orchestra, Lahav Shani (direction)

Album : Beethoven, Symphonie No. 7, Concerto pour piano No. 4

Label : Warner Classics (2020)

Jórunn Viðar

Það á að gefa börnum brauð

Balthasar Neumann Chor, Repercussion (percussion), Thomas Hengelbrock (direction)

Album : Christmas in Europe

Label : Deutsche Harmonia Mundi (2020)

Traditionnel

Natal de Elvas

Balthasar Neumann Chor, Thomas Hengelbrock (direction)

Album : Christmas in Europe

Label : Deutsche Harmonia Mundi (2020)

Ernest Chausson

Quatuor pour piano en la majeur, op. 30 : 1. Animé

Trio Machiavelli, Adrien Boisseau (alto)

Album : Ravel & Chausson

Label : Berlin Classics (2020)

George Gershwin / Ferde Grofe (orchestration)

Rhapsody in Blue

Wayne Marshall (piano et direction), WDR Funkhausorchester

Album : Born to play

Label : Avi music (2020)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 3 violons, cordes et basse continue, BWV 1064

Rainer Kussmaul, Henk Rubingh, Thomas Hengelbrock (violons)

Amsterdam Bach Soloists

Album : Jean-Sébastien Bach - Quintessence

Label : Brilliant Classics (2020)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour flûte, violon, clavecin, cordes et basse continue en la mineur, BWV 1044

Marieke Schnnemann (flûte), Liz Perry (violon), Menno van Delft (clavecin)

Nethermands Bach Ensemble

Album : Jean-Sébastien Bach - Quintessence

Label : Brilliant Classics (2020)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël : Partie II - Pour le deuxième jour de Noël : n°21 - Chœur "Ehre sei Gott in der Höhe"

Choeur Arnold Schoenberg, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt (direction)

Album : Nikolaus Harnoncourt Conducts Sacred Masterworks

Label : Sony (2020)

Ludwig van Beethoven

Le Christ au mont des oliviers Op. 85

Laura Aïkin (soprano), Herbert Lippert (ténor), Florian Boesch (baryton)Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt (direction)

Album : Nikolaus Harnoncourt Conducts Sacred Masterworks

Label : Sony (2020)

Leonard Bernstein

Candide : Ouverture

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons (direction)

Album : Mariss Jansons - The Oslo Years

Label : Warner Classics (2020)

Antonin Dvorak

Symphonie n°9 en mi mineur, B. 178 (op. 95) « Du Nouveau Monde »

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons (direction)

Album : Mariss Jansons - The Oslo Years

Label : Warner Classics (2020)

Bedrich Smetana

Ma Patrie : 2. La Moldau

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons (direction)

Album : Mariss Jansons - The Oslo Years

Label : Warner Classics (2020)