Le célèbre concerto de Bach par Vladimir Ashkenazy en 1965 remastérisé !

Vladimir Ashkenazy et sa longue association avec Decca, le Mozart nouveau de Reinhard Goebel, La Princesse jaune de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre du Capitole de Toulouse et le focus consacré à Truls Mørk...Voilà votre programme ce lundi !

9h-10h30 - L'actualité du disque classique

LE DISQUE CLASSIQUE DU JOUR émission Le Disque classique du jour Bach: English Suites 1-3 – Vladimir Ashkenazy

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Truls Mørk

LE GRAND INTERPRETE DE LA SEMAINE émission Grands interprètes de la musique classique Truls Mørk, le violoncelliste à l'archet magique (1/5)

Programmation musicale

Bach

Concerto No.1 BWV 1052

Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, David Zinman

Album : Bach: English Suites 1-3

Label : Decca (2021)

Bach

English Suite No.2 in A minor, BWV 807

Vladimir Ashkenazy

Album : Bach: English Suites 1-3

Label : Decca (2021)

Bach

English Suite No.1 in A minor, BWV 806 Vladimir Ashkenazy

Album : Bach: English Suites 1-3

Label : Decca (2021)

Mozart

Gran Partita (arr. Franz Gleissner)

Mozarteum Orchestra Salzburg dirigé par Reinhard Goebel

Album : New Mozart

Label : Sony Classical (2021)

Mozart

Violin Concerto No. 6 in E-Flat Major, K. 268 I.Allegro moderato

Mozarteum Orchestra Salzburg dirigé par Reinhard Goebel

Album : New Mozart

Label : Sony Classical (2021)

Gasparini

Verrò tuo punitor

Filippo Mineccia. Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Itlaiani

Album : Gasparini, Bacci & Others: Alto Arias

Label : Glossa (2021)

Gasparini

Eumene: Se sciolto il rivoletto

Filippo Mineccia. Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Itlaiani

Album : Gasparini, Bacci & Others: Alto Arias

Label : Glossa (2021)

Braunfels

Serenade in E-Flat Major, Op. 20 II. Lebhaft, ausgelassen

ORF VIenna radio symphony orchestra dirigé par Gregor Bühl

Album : Braunfels: Orchestral Works

Label : CapriccioNR (2021)

Braunfels

Don Gil von den grünen Hosen, Op. 35 Prélude

ORF VIenna radio symphony orchestra dirigé par Gregor Bühl

Album : Braunfels: Orchestral Works

Label : CapriccioNR (2021)

Fauré

Requiem, Op. 48: Agnus Dei

The Sixteen

Album : Agnus Dei

Label : Coro (2021)

Christopher Tye

Missa Euge bone: Agnus Dei The Sixteen

Album : Agnus Dei

Label : Coro (2021)

Saint-Saëns

La Princesse jaune

Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Leo Hussain

Album : Camille Saint-Saëns : La Princesse jaune

Label : Bru Zane (2021)

Brahms

Sonate pour violoncelle et piano No.1 en E mineur, Op.38 2.Allegretto quasi minueto

Truls Mørk, Hélène Grimaud

Album : Reflection

Label : Deutsche Grammophon (2006)

BrahmsPiano Trio No. 1 in B major, Op. 8

Daniil Trifonov, Ilya Gringolts, Trulls Mørk

Album : Brahms: piano Trio No.1 in B major, Op.8

Label : Deutsche Grammophon (2018)

Elgar

Concerto pour violoncelle en mi mineur, Op.85 IV. Allegro

Truls Mørk/City of Birmingham Orchestra/Sir Simon Rattle

Album : Britten - Cello Symphony / Elgar - Cello Concerto

Label : Warner Classics (1999)