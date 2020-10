La soprano Sophie Junker ressuscite « La Francesina », cantatrice phare des dernières œuvres de Haendel

Au menu du jour : le Quatuor van Kuijk retrouve Mozart en compagnie de l'altiste Adrien La Marca ; les clarinettistes Michel Portal et Paul Meyer réunis au disque dans un programme baroque et romantique ; Antonio Pappano dans un récital Brahms et Martucci aux cotés du violoncelliste Luigi Piovano...

Playlist En Pistes du 05 octobre 2020