La discographie de Roberto Alagna

Programmation musicale

Giacomo Puccini

Nessundorma, Acte III : Turandot (air de Calaf)

Roberto Alagna, ténor

Orchestre de l’opéra de Covent Garden

Mark Elder, direction

Geroges Bizet

Carmen, Acte II : La fleur que tu m’avais jetée (air de don Jose)

Roberto Alagna, ténor

Orchestre Philharmonique de Londres

Richard Armstong, direction

Jules Massenet

La Navarraise

Roberto Alagna, ténor ; Alexandra Kurzak, soprano

Giuseppe Verdi

La Traviata, Acte I : Un dì felice eterea (Alfredo et Violetta)

Roberto Alagna, ténor ; Tiziana Fabbrichini, soprano

Orchestre de la Scala de Milan

Ricardo Muti

Hector Berlioz

Les troyens, Acte IV : Nuit d'ivresse et d'extase (Duo Didon & Enée)

Roberto Alagna, ténor ; Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre de l’opéra de Covent Garden

Richard Armstrong, direction

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila, Acte III : Vois ma misère hélas (Air de Samson)

Roberto Alagna, ténor

Orchestre de l’opéra de Covent Garden

Bertrand de Billy, direction

Jules Massenet

Werther, Acte I : Alors c'est bien ici la maison du bailli - Je ne sais si je veille - Jesus vient de naître ! Chers enfants ! -

Roberto Alagna, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Antonio Pappano

Luis Mariano

Le chanteur de Mexico

Roberto Alagna, ténor

Giuseppe Verdi

Don Carlos, Acte II Sc 1: : Dieu tu semas dans nos âmes (Don Carlos, Rodrigue, chœur, un moine)

Roberto Alagna, ténor ; Thomas Hampson, baryton ; Csaba Airize, basse

Orchestre de Paris, Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

Gaetano Donizetti

Lucie de Lammermoor, Acte III : Souviens toi qu'en ce domaine - J'aurai ton sang (Duos Henri & Edgard)

Roberto Alagna, ténor ; Ludovic Tezier, baryton

Orchestre de l'Opéra de Lyon

Evelino Pido, direction

Giacomo Puccini

Roberto Alagna, ténor ; Alexandra Kurzak, soprano

Sinfonia Varsovia

Riccardo Frizza, direction

Giacomo Puccini

La Rondine, Acte III : Amore mio ! - Figliuolo, tu mi dici - Donale il bacio mio ! - No ! Non dir questo ! - Ma come puoi lasciarmi ?

Roberto Alagna, ténor ; Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre Symphonique de Londres

Antonio Pappano, direction

Johannes Brahms

Danse hongroise n°2 en ré mineur (Allegro non assai)

London Symphony Orchestra

Zoltán Kodály

Dances of Galanta

Chicago Symphony Orchestra

Sergueï Rachmaninov

Danses symphoniques Op. 45 : 1. Non allegro

London Symphony Orchestra