L'actualité du disque : Renée Fleming, Kremerata Baltica, La Camera delle Lacrime...

♫ Björk

Virus

Renée Fleming, soprano

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Sakari Oramo, Direction

Ref : Decca: 4830415

Ext du cd : Distant light (6 janvier 2017)

♫ Anders Hillborg

The Strand Settings : Dark Harbor XXXV, Dark Harbor VI

Renée Fleming, soprano

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Sakari Oramo, Direction

Ref : Decca: 4830415

Ext du cd : Distant light (6 janvier 2017)

♫ Mieczysław Weinberg

Symphonie de chambre n°1 opus 145 : IV. Presto_(1986)

Kremerata Baltica

Gidon Kremer, Direction

Ref : ECM 4814604

Ext du cd : Mieczyslaw Weinberg: Chamber Symphonies; Piano Quintet (27 janvier 2017)

♫ Mieczysław Weinberg

Quintette avec piano (arr. Pour piano, orchestre à cordes et percussion par Andrei Pushkarev et Gidon Kremer) : I. Moderato Con Moto

Kremerata Baltica

Yulianna Avdeeva, piano

Gidon Kremer, Direction

Ref : ECM 4814604

Ext du cd : Mieczyslaw Weinberg: Chamber Symphonies; Piano Quintet (27 janvier 2017)

♫ Josef Suk

4 pièces pour violon et piano op 17 : Burleska

Ursula Berg, violon

Oliver Triendl, piano

Ref : AMBITUS - AMB97889

Ext du cd : Richard Strauss Josef Suk et Karol Szymanowski : Oeuvres pour violon et piano

♫ Richard Strauss

Sonate pour violon et piano en Mi bémol Maj op 18 TrV 151 : Improvisation

Ursula Berg, violon

Oliver Triendl, piano

Ref : AMBITUS - AMB97889

Ext du cd : Richard Strauss Josef Suk et Karol Szymanowski : Oeuvres pour violon et piano

♫ Chant Soufi

Vision de l’aimée

Mokrane Adlani, violon & chant

La Camera delle Lacrime

Bruno Bonhoure, Direction

Ext du cd : Itinerarium ad Partes Orientales (19 janvier 2017)

♫ Austorg d’Aurillac

Ay ! Dieus

La Camera delle Lacrime

Bruno Bonhoure, Direction

Ext du cd : Itinerarium ad Partes Orientales (19 janvier 2017)

♫ Domenico Scarlatti

Air d’Emireno : "Labbra gradite"

Hana Blazikova, soprano

Bruce Dickey, cornet

Ref : PASSACAILLE - PAS1020

Ext du cd : Breathtaking (7 octobre 2016)

♫ Maurizio Cazzati

Regina Coeli

Hana Blazikova, soprano

Bruce Dickey, cornet

Ref : PASSACAILLE - PAS1020

Ext du cd : Breathtaking (7 octobre 2016)

♫ Antonio Caldara

La Passione di Gesu Cristo : Introduction & Andante

I Virtuosi delle Muse

Stefano Molardi, Direction

Ref : DIVOX - CDX 70602

Ext du cd : Viaggio a Venezia (25 janvier 2011)

♫ Antonio Vivaldi

Il Farnace : Gelido in ogni vena_

Natalia Kawalek, mezzo-soprano

Miriam Albano, mezzo-soprano

Cappella dell’Ospedale della Pieta

Stefan Plewniak : Direction

Ref : Ëvoe Music : EVOE 003

Ext du cd : Carnevale di Venezia (25 novembre 2016)

Le portrait de la semaine : Yvonne Lefébure

♫ François Couperin

Les Baricades Mistérieuses

Yvonne Lefébure, piano

Ref : DISQUES FY & DU SOLEIL - SOCD332

Ext du coffret : Yvonne Lefébure : Une légende du piano / CD 12

♫ Claude Debussy

Images : Reflets dans l'eau, Hommage à Rameau, Mouvement

Yvonne Lefébure, piano

Ref : DISQUES FY & DU SOLEIL - SOCD339

Ext du coffret : Yvonne Lefébure : Une légende du piano / CD 19

♫ Gabriel Fauré

Nocturne n° 1 en mi bémol min op. 33, Impromptu n°2 en fa min op. 31

Yvonne Lefébure, piano

Ref : DISQUES FY & DU SOLEIL - SOCD338

Ext du coffret : Yvonne Lefébure : Une légende du piano / CD 18