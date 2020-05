Jean-Efflam Bavouzet poursuit son périple mozartien

Au menu du jour également : les soeurs Nadia et Lili Boulanger à l'honneur dans les albums du ténor Cyrille Dubois et de la compositrice Camille Pépin, nouvel opus Vivaldi pour l'Europa Galante et le violoniste Fabio Biondi, 20 sonates de Scarlatti par la pianiste italienne Margherita Torretta...

Playlist En Pistes du 22 mai 2020