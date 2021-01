Heavenly Songes, le premier album de l'ensemble La Quintina

Au programme également : La Tragédie de Salomé de Florent Schmitt par le Buffalo Philharmonic orchestra ; quelques pages instrumentales et extraits de cantates d’église de Telemann ; Franz Schubert par le Trio Talweg et une version inédite du "Voyage d'hiver" pour saxophone, luth et récitant...

