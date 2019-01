Gershwin, Bach, Haendel... l'actualité du disque

Georg Friedrich Haendel Judas Maccabaeus : O never bow we down (Acte II) Duo la femme israélite l'homme israélite et choeur des Israélites Laurence Cummings, Orchestre Du Festival De Gottingen, Choeur Du Ndr De Hambourg, Deanna Breiwick, Sophie Harmsen LABEL : ACCENTUS MUSIC ANNÉE : 2018