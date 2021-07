Full solo, le dialogue entre le pianiste Paul Lay et Beethoven

Pour cette dernière émission de l'année : les sonates pour violon et clavecin de Jean-Baptiste Sénaillé et Jean-Marie Leclair; la compagnie des Frivolités Parisiennes ressuscite une opérette de Marcel Lattès; les six suites de Bach à la viole de gambe; le répertoire parisien pour la clarinette...

Playlist En Pistes du 02 juillet 2021