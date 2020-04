Francesco Piemontesi poursuit son pèlerinage autour de Franz Liszt

Au menu du jour : les trios de Mozart par Daniel Barenboim, Kian Soltani et Michael Barenboim, La violoniste Elisa van Beek et le pianiste Giorgos Karagiannis présentent l'évolution de la sonate pour violon avec des oeuvres de Mozart, Brahms et Bartók...

Rediffusion - Playlist En pistes du 20 septembre 2019